Asta tra top club per il gioiello dell’Atalanta: c’è anche il Milan

Uno dei grandi protagonisti di questa stagione dell’Atalanta è entrato nel mirino di tanti top club europei: in corsa anche il Milan

Il Milan è un grande club, e come tutti i grandi club di livello europeo è sempre pronto a fiondarsi sui maggiori talenti del calcio continentale. Specialmente se giocano a pochi chilometri di distanza da casa. In questa fase caldissima della stagione, tra impegni in Italia e in Europa, la dirigenza è anche al lavoro sul mercato, e avrebbe messo nel mirino uno dei grandi protagonisti della cavalcata dell’Atalanta.

Al di là di qualche inevitabile scivolone, la Dea ha dimostrato anche quest’anno di essere altamente competitiva. La squadra plasmata da Gasperini ha vissuto fin qui un’ottima stagione a livello europeo e in Italia è pienamente in corsa per il ritorno in Champions. Un ruolino di marcia importante dovuto, in parte, all’exploit di giocatori come De Ketelaere, in parte alla conferma di alcuni di quei talenti che già negli scorsi anni avevano fatto vedere di essere in grado di fare la differenza ad alti livelli.

Tra questi, uno in particolare avrebbe colpito le fantasie dei vertici del Milan, pronti ad anticipare la folta concorrenza per portare a casa un centrocampista moderno, di qualità e quantità, ormai pronto a confrontarsi con i più importanti palcoscenici al mondo dopo aver dimostrato di poter fare la differenza in Serie A.

Bagarre europea per il gioiello dell’Atalanta: il Milan sfida Barcellona e altre big

Non è la prima volta che, almeno sul mercato, nelle ultime settimane le strade di Milan e Barcellona finiscono per incrociarsi. Nonostante le difficoltà economiche che sta affrontando, il club catalano è alle prese con la necessità di rinforzare la rosa in attacco e in altri settori del campo, e avrebbe messo nel mirino diversi giocatori seguiti con attenzione anche dal Milan.

Tra questi ci sarebbe, secondo quanto riferito da fonti spagnole, anche uno dei gioielli dell’Atalanta. Non tanto quel Koopmeiners che, a livello di costi, potrebbe già essere oltre le possibilità economiche sia dei rossoneri che degli azulgrana, quanto un altro centrocampista moderno e pronto per mettersi alla prova con un top club di livello mondiale.

Il prescelto, stando a quanto riferito da Mundo Deportivo, potrebbe essere il brasiliano Ederson. L’ex talento della Salernitana, sotto la guida di Gasperini, in queste ultime due stagioni è cresciuto enormemente, e quest’anno ha già collezionato 6 gol e un assist in tutte le competizioni.

Numeri che gli hanno permesso di attirare le attenzioni sia del Milan che del Barcellona, oltre che di altri top club quali Juventus, Atlético, Newcastle, Manchester United, Tottenham, Arsenal e Liverpool. Una serie di squadre pronte a darsi battaglia per un calciatore che, oggi come oggi, sembra destinato a lasciare la Dea alla fine della stagione. Ma a caro prezzo: la valutazione che ne fa la società orobica è infatti di circa 50 milioni di euro.