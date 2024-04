Conquista del campionato e passaggio al Milan: svolta in attacco

Conferme sull’attaccante, finito nel mirino del Milan: il giocatore può arrivare dai prossimi vincitori del campionato. Il punto della situazione

E’ caccia aperta al nuovo bomber. Il Milan si sta muovendo con decisione per riuscire a trovare il centravanti per la prossima stagione.

I rossoneri sono chiamati a sostituire Olivier Giroud, che verosimilmente volerà negli Stati Uniti per chiudere la sua carriera, con la maglia dei Los Angeles FC. A prescindere dal futuro del francese, che a settembre compirà 38 anni, il Milan dovrà mettere le mani su un giovane attaccante e il nome in cima alla lista continua ad essere quello di Joshua Zirkzee. Le difficoltà per strapparlo al Bologna sono note a tutti.

Servono più di cinquanta milioni di euro, ma c’è anche da fare i conti con la concorrenza di diverse squadre, a partire dalla Juventus, che sta pensando seriamente all’olandese. Ma attenzione anche al Napoli qualora riuscisse a cedere subito Victor Osimhen, ma le insidie maggiori arrivano dalla Premier League con Arsenal e Manchester United pronte a far saltare il banco.

Come più volte detto, sono tanti i nomi sul taccuino di Moncada: da Sesko a Gimenez, passando per Jonathan David a Guirassy e Gyokeres. Attaccanti che fanno gola a mezza Europa, per i quali serviranno tanti soldi per strapparli ai loro rispettivi club.

Conferme sul nigeriano

Il Corriere dello Sport di oggi conferma poi anche l’idea Victor Boniface. L’attaccante nigeriano, che ha compiuto 23 anni lo scorso 23 dicembre, ha realizzato in Bundesliga dieci gol e otto assist in diciassette partite e sta contribuendo alla vittoria del titolo del Bayer Leverkusen.

In totale sono sedici, grazie ai quattro gol in Europa League e ai due in Coppa di Germania. Statistiche che purtroppo sono ferme al 2023. Nel nuovo anno, infatti, Boniface, dopo il lungo infortunio si è rivisto solamente nei giorni scorsi, scendo in campo per un paio di spezzoni contro l’Union Berlino in campionato e contro il Dusseldorf in Coppa.

L’attaccante nigeriano classe 2000 ha un contratto fino al 30 giugno 2028 e la sua valutazione si attesta tra i 40 e i 50 milioni di euro. Un profilo che i rossoneri aveva già seguito già quando giocava per l’Union St. Gilloise e il suo valore era di meno della metà, 20 milioni. Boniface, dunque, è un altro profilo a cui prestare particolare attenzione nelle prossime settimane in vista del nuovo bomber del futuro