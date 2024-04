Il Milan tentenna, l’allenatore parla con i rivali: accordo possibile

Il Milan rischia di restare indietro nella corsa a questo allenatore, che fino a qualche settimana fa sembrava in pole per i rossoneri.

Quelle di aprile saranno settimane decisive per il futuro ed il destino sportivo del Milan. Non soltanto per gli obiettivi stagionali, visto che c’è in ballo sia la qualificazione alla Champions rivoluzionaria del prossimo anno, sia la finalissima di Europa League del 23 maggio prossimo.

Ma questa ultima fase della stagione determinerà anche il futuro della panchina rossonera. Infatti la proprietà RedBird valuterà soltanto a risultati raggiunti la posizione di Stefano Pioli. L’allenatore, da quattro anni e mezzo sulla panchina rossonera, ha un contratto fino al 2025 ma non è ancora certo di restare per tutta l’intera durata.

Per questo motivo da settimane si fanno i nomi di alternative per la panchina del Milan, per un cambio di guida tecnica che diversi tifosi rossoneri auspicano, nonostante gli ottimi risultati recenti di Pioli. Ma la situazione al momento è ferma e per questo motivo il Milan rischia di perdere la priorità in particolare su un profilo molto apprezzato.

Il Napoli si fionda sull’allenatore: Milan superato?

È il caso di Antonio Conte, l’ex tecnico di Juventus e Inter che attualmente è fermo per un anno sabbatico, dopo l’esonero subito lo scorso anno dal Tottenham. Il mister salentino vuole ripartire con un nuovo progetto dalla prossima estate, e si è parlato molto di Milan come possibile approdo futuro.

Ma secondo gli aggiornamenti di Alfredo Pedullà, il Milan avrebbe perso posizioni nella corsa a Conte, proprio per via dei tentennamenti sulla questione allenatore. Pioli ha ricevuto di recente apprezzamenti pubblici sia da Zlatan Ibrahimovic che dal presidente Paolo Scaroni, parole che sanno di conferma per il tecnico emiliano.

In questa fase di stand-by si è inserito il Napoli, che secondo Pedullà avrebbe ripreso contatti fitti con Conte. Da qualche giorno il patron azzurro Aurelio De Laurentiis ha iniziato a parlare direttamente con l’allenatore nativo di Lecce, per cercare di convincerlo a ripartire proprio dal ‘Maradona’, dopo l’annata negativa della formazione azzurra.

Conte avrebbe aperto alla soluzione Napoli, dopo essere risultato scettico negli scorsi mesi, soprattutto quando si era vociferato di un suo ingaggio dopo l’esonero di Rudi Garcia. Oggi la situazione pare essere cambiata, con De Laurentiis ottimista nel riuscire a convincere l’ex c.t. azzurro a sposare la sua causa. Il Milan al momento si tira fuori, ma nelle prossime settimane non è escluso un ritorno di fiamma.