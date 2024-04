L’agente sbarca a Milano: ecco il bomber per il Diavolo

Scoppia il duello tutto milanese sul mercato estivo. Milan e Inter sono molto attratti da questo attaccante, in uscita dal suo club.

Già c’è grande fermento a Milano e dintorni per il derby di campionato del prossimo 22 aprile. Un match che potrebbe consegnare di fatto all’Inter il suo ventesimo Scudetto, proprio di fronte ai rivali cittadini. Ma in casa Milan c’è la voglia di rovinare la festa e di vendicarsi dopo lo smacco dell’1-5 subito all’andata.

Oltre al duello in campionato che si consumerà tra due settimane, Milan e Inter rischiano per l’ennesima volta di sfidarsi in ambito calciomercato. Molto spesso in passato è accaduto che le rivali meneghine abbiano cercato lo stesso obiettivo, duellando a colpi di offerte, rilanci e trattative.

Un nuovo scontro di mercato potrebbe avvenire a breve, anche prima del via ufficiale della sessione estiva 2024. Sembra proprio che Milan ed Inter condividano l’interesse per un attaccante, che è destinato a lasciare la propria squadra a fine stagione e si sta proponendo in Serie A, come nome di spicco per i reparti offensivi dei club di Milano.

L’attaccante proposto alle due milanesi

Il calciatore che può finire nell’ennesimo derby di mercato è Jonathan David. Ovvero il centravanti canadese in forza al Lille, su cui sia Milan che Inter hanno posto le loro attenzioni. In casa rossonera si parla da molto tempo di questo calciatore classe 2000, considerato tra i papabili sostituti di Olivier Giroud.

Secondo l’aggiornamento di Nicolò Schira, l’agente Nick Mavromaras, che cura gli interessi di moltissimi calciatori canadesi, è sbarcato in queste ore a Milano. Con l’intento non troppo nascosto di proporre il cartellino di David ad alcuni club italiani e, di conseguenza, ascoltare le proposte per il suo assistito.

Sia Milan che Inter sono pronte ad incontrare il procuratore di origine greca, poiché entrambe fortemente interessate. David ha il contratto con il Lille che scadrà a giugno 2025 e con ogni probabilità lascerà la Ligue 1 a fine stagione. L’ipotesi Serie A è molto concreta, in particolare in direzione Lombardia.

Il Milan come detto lo ha inserito nella short-list dei papabili centravanti futuri, assieme a nomi noti come Zirkzee o Sesko. Ma occhio all’Inter, che avrebbe individuato in David l’alternativa ideale a Marcus Thuram. Quest’ultimo infatti potrebbe anche lasciare il club nerazzurro in caso di offerta importante, vista la necessità del club di Suning di effettuare qualche plusvalenza per via dei difetti di bilancio.