Lo segue anche il Milan: idea a sorpresa dalla B inglese

Se Rafael Leao dovesse cadere nella tentazione di un’offerta irrinunciabile, il Milan avrebbe già in mente come rimpiazzarlo

La strategia di mercato del Milan da parte della proprietà RedBird è ormai chiara, come già mostrato lo scorso anno. Il club è pronto ad investire su gioielli giovani e di prospettiva, senza spendere soldi in eccesso per calciatori vicini ai 30 anni. Ma allo stesso tempo non sono da escludere dei sacrifici in uscita, proprio per finanziare la campagna acquisti.

L’esempio più concreto è la cessione di Sandro Tonali dello scorso giugno, quando a sorpresa l’ex numero 8 rossonero accettò la proposta del Newcastle. Una plusvalenza che ha aiutato il Milan a mantenere in attivo il bilancio, ma soprattutto a finanziare alcuni colpi azzeccati, che portano i nomi di Pulisic, Loftus-Cheek o Reijnders.

Non è da escludere che la stessa strategia, ovvero l’uscita di un big per fare cassa e reinvestire, possa essere replicata l’estate prossima. Il Milan potrebbe cedere alle lusinghe dei top club europei per un suo fuoriclasse, come ad esempio Rafael Leao. Il portoghese è senza dubbio uno dei calciatori rossoneri più apprezzati e richiesti sul mercato.

La rivelazione della Championship che piace a Milan e Liverpool

Leao è in particolare un obiettivo dichiarato del PSG, visto che i francesi perderanno a parametro zero Kylian Mbappé e cercano un attaccante tutto estro e velocità per rimpiazzare il proprio campione. Ma cosa farà il Milan in caso di cessione dolorosa di Rafa? Pare che gli osservatori abbiano già trovato e monitorato un ideale sostituto.

Secondo quanto riportato dal portale inglese Football Transfers, il Milan ha cominciato a seguire il talentuoso esterno olandese Crysencio Summerville. Un profilo noto soprattutto a chi segue la Championship, ovvero la seconda divisione britannica, visto che questo talento classe 2001 milita nel Leeds United.

Ala sinistra, di piede destro, fisicamente meno prestante di Leao ma con qualità offensive molto simili al 10 rossonero. Summerville sta facendo impazzire già mezza Inghilterra, visto che ha realizzato in stagione 17 reti e fornito 8 assist. Numeri da bomber, nonostante il suo ruolo di partenza sia quello di esterno mancino nel 4-2-3-1 del Leeds.

Oltre al Milan, anche il Liverpool ed il Newcastle appaiono molto interessate alle qualità tecniche di Summerville, valutato non meno di 20-25 milioni di euro dal suo club d’appartenenza. Un gioiello sul quale i talent-scout del Milan hanno posto le proprie attenzioni e che sembrano intenzionati a proporre a Ibrahimovic ed agli altri dirigenti come un investimento futuro. A prescindere dal destino di Leao.