Milan, rinnovo a rischio: lo vogliono due club di Premier

Notizie cruciali sul rossonero e sul suo futuro. Il rinnovo potrebbe essere a rischio. Due club inglesi si sono fatti avanti per lui. I dettagli.

Il Milan è attualmente molto concentrato sui rinnovi di contratto, seppur mantenga un occhio attento al prossimo mercato. Ma per avere una rosa forte e competitiva anche nella prossima stagione, sarà necessario riuscire a confermare i migliori elementi la cui situazione contrattuale è precaria. Tra tutti, come confermano le recenti voci, Mike Maignan e Theo Hernandez sono due temi all’ordine del giorno per il club rossonero.

Entrambi con contratto in scadenza nel 2026, stanno spaventando l’ambiente Milan. Questo con le loro alte richieste d’ingaggio e il contemporaneo interesse delle più grandi società d’Europa. Bayern Monaco, Paris Saint Germain, Manchester City… Il portiere e il terzino hanno diversi club importantissimi dietro, pronti a garantire le cifre d’ingaggio richieste. Ma non soltanto Theo e Maignan.

Il Milan sta anche lavorando, come è giusto che sia, ai rinnovi dei giovani più promettenti e per cui si spera un futuro florido in rossonero. Diversi talenti hanno avuto la possibilità di mettersi in mostra in Prima Squadra in questa stagione. Jimenez, Zeroli, Traoré e Simic. Elementi di enorme valore e prospettiva. Se per Zeroli il Milan ha già trovato e comunicato il rinnovo di contratto, qualche insidia è sorto per un altro gioiellino. E non è Camarda. Le ultime arrivano da calciomercato.com.

Milan, il rinnovo urgente: due club hanno bussato

L’altro giovane per cui il rinnovo di contratto è urgente è Jan-Carlo Simic. Il difensore che ha segnato al suo esordio in Serie A con la maglia rossonera ha un accordo in scadenza nel 2025. Per il Milan rappresenta un tesoro preziosissimo, nel presente e ancor di più nel futuro. Simic ha già dimostrato grandi cose nelle sue 4 presenze in Prima Squadra quest’anno, e la sensazione è che non manchi molto al suo salto tra i grandi definitivo. Il Milan, consapevole dell’importanza di questo giovane, ha già allacciato i contatti con il suo entourage per il rinnovo, ma contemporaneamente si sta trovando a fronteggiare l’interesse di alcuni club.

Come riporta calciomercato.com, infatti, due club di Premier League si sono messi sulle tracce di Jan-Carlo Simic. Bournemouth e Fulham hanno avviato i primi sondaggi con gli agenti del calciatore, chiedendo informazioni sulla possibilità di un trasferimento. È chiaro che questo suona come un campanello d’allarme in casa Milan, data la scadenza del contratto tra un anno. Il club rossonero ha dunque l’intenzione celere di rinnovare il contratto di Simic per blindarlo. Poi, in estate, dovrà essere presa una decisione: mandarlo in prestito a fare esperienza o trattenerlo in rossonero seppur con poco spazio.

Il Milan ha infatti adesso Gabbia come altro titolare e valuta l’inserimento di un centrale dal mercato con il possibile addio di Kjaer. Da decidere dunque il futuro di Simic, ma servirà intanto blindarlo.