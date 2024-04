Milan, rischio beffa: contatti fitti con l’Atalanta

Le ultime sul colpo a centrocampo: il giocatore sarebbe finito nel mirino del Newcastle, ma anche di Roma e Atalanta: il punto della situazione

Il Milan si appresta a vivere un’estate calda. Saranno diversi i colpi che il Diavolo è intenzionato a mettere a segno, ma nessuna rivoluzione come accaduto dodici mesi fa.

Le idee appaiono, infatti, abbastanza chiare: Stefano Pioli, o chiunque sarĂ in panchina, avrĂ a disposizione certamente un nuovo rinforzo per reparto. La priorità è ovviamente l’acquisto di un centravanti giovane, che possa raccogliere l’ereditĂ di Olivier Giroud, sempre piĂą destinato a volare in America. In cima alla lista dei desideri c’è il Joshua Zirkzee, ma i profili sul taccuino sono tanti: da Gimenez a Guirassy, passando per David e Sesko.

Si prova a prendere anche un difensore e il nome caldo resta quello di Alessandro Buongiorno, ma il Milan è consapevole che trattare con il Torino non è per nulla facile. Ecco perché si guarda anche a profili meno costosi, come Lilian Brassier del Brest e Lacroix del Wolfsburg, entrambi francesi e con contratti in scadenza nel 2025. Il loro cartellino ha una valutazione di poco meno di 20 milioni di euro.

Per quanto riguarda il centrocampo, invece, si sono fatti parecchi nomi, ma al momento nessuna trattativa davvero calda. Va detto, però, che da mesi il Milan sta seguendo con estremo interesse Ouedraogo.

Concorrenza spietata

Il 17enne tedesco dello Schalke 04 è sul taccuino di Geoffrey Moncada. Sarebbe il colpo in prospettiva perfetto per completare il reparto mediano, ma ad oggi non c’è ancora stato l’affondo decisivo. Il rischio che vada altrove è davvero concreto.

In Germania piace parecchio a Bayern Monaco e Lipsia, ma è Eintracht Francoforte – secondo quanto riporta Sky Sport De – ad avere buone possibilitĂ di ingaggiarlo.

Non è detto, però, che alla fine il giovane giocatore non possa anche rimanere, ma la concorrenza è davvero agguerrita. Su Ouedraogo si registra, infatti, l’interessamento anche dell’Atalanta, che ha intensificato i contatti nell’ultimo periodo. Attenzione, inoltre, alla Roma e al Newcastle. Per il Milan, dunque, sembra potersi complicare non poco la corsa al talentino tedesco.

Nei giorni scorsi abbiamo scritto del blitz in Germania della dirigenza rossonera. E’ evidente che i nomi in ballo sono davvero tanti: dalla questione Zirkzee, con il Bayern, passando per Sesko, Lacroix, Boniface e appunto Ouedraogo. Il Milan dunque in estate potrebbe davvero attingere dal mercato tedesco, non ci resta che attendere.