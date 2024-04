Milan, sorpresa in difesa: il terzino destro arriva dall’Olanda

Il Milan potrebbe regalarsi anche un nuovo terzino destro: attenzione alla pista che porta in Eredivisie. Ci sono due calciatori nel mirino

Le attenzioni principali per il mercato del Milan sono chiaramente rivolte al centravanti. Il Diavolo dovrà fare a meno di Olivier Giroud, sempre più indirizzato a volare in America. Ma a prescindere dal futuro del francese, che il prossimo 30 settembre compirà 38 anni, è arrivato comunque il momento per il Milan di acquistare un nuovo attaccante.

Non è certo un segreto che il sogno della dirigenza è quello di mettere le mani su Joshua Zirkzee del Bologna, ma le alternative non mancano: da Sesko a Jonathan David, passando per Guirassy e Gimenez. Il Diavolo però sarà chiamato a mettere a segno altri colpi. L’idea di base è quella di acquistare almeno un difensore centrale – attenzione sempre ad Alessandro Buongiorno, qualora si trovassero i giusti incastri – e un centrocampista – Ouedraogo è il nome cerchiato in rosso -, ma non sono esclusi altri affari legati magari alle uscite.

Il sogno del tifoso

Il tifoso, poi, si augura di vedere in squadra anche un nuovo terzino destro. Anche questa è una situazione da monitorare con estrema attenzione perché sia Alessandro Florenzi che Davide Calabria hanno accordi in scadenza nel 2025.

Non è da escludere, dunque, che se le condizioni per il prolungamento del capitano non dovessero convincere, si guarderà altrove alla ricerca dell’affare giusto. Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani, come appare evidente, hanno messo nel mirino diversi calciatori che hanno accordi in scadenza fra poco più di un anno. E’ evidente che questo permette, come è accaduto lo scorso anno, di acquistare elementi ad un prezzo più basso dal loro reale valore di mercato.

Tra i calciatori in scadenza nel 2025, che potrebbero essere due buone idee per il Milan c’è anche Lutsharel Geertruida, classe 2000 di Rotterdam, protagonista con il Feyenoord, ma anche con la maglia della nazionale olandese. In stagione ha giocato praticamente sempre (41 partite), collezionando anche nove presenze da centrale e segnando ben sette reti e sfornando quattro assist.

Guardando in Eredivisie può essere certamente un’idea anche Jordan Teze, classe 1999, in forza al Psg Eindhoven. Anche lui ha giocato tanto (41 match), realizzando due gol e ben dieci assist. Il Milan dunque può pensare di cambiare volto alla sua fascia destra e pescare in Olanda può essere una buona idea.