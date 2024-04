Pioli, gli esami non finiscono mai: c’è l’ostacolo De Rossi

Un futuro da scrivere: battere la Roma sarebbe fondamentale per Stefano Pioli. Così si può tenere la panchina: il punto della situazione

Gli esami non finiscono mai. L’ottimo momento del Milan, che sta vivendo un 2024 praticamente perfetto, non da ancora garanzie assolute a Stefano Pioli.

Il tecnico di Parma ha incassato la fiducia della società nei giorni scorsi. Da Furlani a Moncada, passando per Scaroni e Ibrahimovic, tutti hanno mostrato la loro vicinanza al mister, che mai come in questo momento è più sicuro di rimanere sulla panchina del Diavolo anche la prossima estate.

Non è un caso se i tecnici accostato al Milan, per la successione di Pioli, stiano prendendo altre strade. Oggi Thiago Motta è certamente più vicino alla Juventus. Antonio Conte, invece, potrebbe accettare il Napoli, con Pioli ben saldo sulla panchina del Diavolo.

Ma il futuro del mister di Parma è ancora tutto da scrivere. Certezze assolute non sembrano ancora essercene e questo finale di stagione va giocato al massimo per tenersi stretta la panchina. Lo sottolinea oggi il Corriere dello Sport: l’obiettivo adesso, in questo aprile, è non vanificare tutto e una sconfitta contro la Roma di De Rossi potrebbe far ricadere Pioli in una posizione di incertezza sul suo futuro.

Una sfida da vincere

Ecco perché l’Euroderby contro i giallorossi sarà davvero importante. Il Milan ci arriva bene con un successo rotondo contro il Lecce, ma le insidie restano comunque parecchie: la Roma d’altronde non è più quella di Jose Mourinho, battuta sia all’andata che al ritorno senza grosse difficoltà.

Oggi i giallorossi offrono un calcio diverso e il successo contro la Lazio nel derby ha dato certamente nuova linfa alla squadra di Daniele De Rossi, che si sta guadagnando la permanenza successo dopo successo.

Stefano Pioli, inoltre, deve fare i conti con qualche problema di formazione: le attenzioni sono chiaramente puntate sulla difesa, dove mancherà lo squalificato Fikayo Tomori. Il centrale inglese ha dimostrato di essere una pedina importante nello scacchiere del tecnico di Parma, ma sarà out al pari di Pierre Kalulu, che si è fermato nuovamente nella partita contro il Verona.

Al centro così ci sarà spazio per Matteo Gabbia e Simon Kjaer, ma Pioli spera di recuperare Malick Thiaw, alle prese con una fastidiosa fascite plantare, che non gli ha permesso di allenarsi negli ultimi ultimi. Per il resto della formazione il Milan potrà contare sui migliori e questa è certamente una buona notizia per Stefano Pioli.