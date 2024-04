Theo Hernandez, accusa a sorpresa: “Non ha fatto un bel gesto”

Un noto giornalista ha commentato negativamente il comportamento del terzino rossonero: ci sarà una risposta come nel “caso” Cassano-Leao?

Giovedì il Milan affronta la Roma e Stefano Pioli si aspetta molto da Theo Hernandez. Il nazionale francese è una delle stelle della squadra e non può fallire big match così importanti, l’obiettivo è arrivare fino alla finale di Europa League.

L’ex Real Madrid è reduce da una prestazione sufficiente contro il Lecce in campionato, ha anche colpito una traversa con un bel tiro dalla distanza. Assieme a Rafael Leao è un’arma che i rossoneri possono sfruttare per fare male alla Roma, entrambi sanno come rendersi pericolosi sulla fascia sinistra e da anni hanno un’ottima intesa. Daniele De Rossi dovrà preparare delle contromisure efficaci al duo Theao.

Trevisani punge Theo dopo Milan-Lecce

Riccardo Trevisani, intervenuto nel podcast Fontana di Trevi di Cronache di Spogliatoio, ha esposto una critica nei confronti di Hernandez per un’episodio avvenuto in occasione dell’azione del 3-0 rossonero contro il Lecce: “Theo forse era arrabbiato perché all’andata, quando lui era a terra, il Lecce aveva segnato. Non lo so, era in trance agonistica. So che colpire in bocca l’avversario con un ginocchio e fare finta che non è successo non è bello. Dato che stai vincendo 2-0 è ancora meno bello, perché dall’altra parte il Lecce pur perdendo aveva fermato il gioco sull’infortunio di Calabria, che era a terra e non poteva fare la diagonale difensiva. Il Lecce perdendo si è fermato; il Milan, anzi Theo Hernandez, vincendo no. Non l’ho trovata una cosa bella“.

Il noto giornalista si riferisce al colpo assolutamente involontario che il 19 rossonero ha rifilato ad Almqvist, rimasto a terra toccandosi la testa. Il Milan è stato criticato per non aver buttato fuori il pallone, però bisogna dire che semmai l’errore deve essere attribuito all’arbitro Luca Massimi, che in casi come questo dovrebbe interrompere il gioco.

Theo ha vinto il contrasto con il giocatore avversario, ha preso il pallone ed è ripartito. Forse non si è reso ben conto della situazione, con Almqvist dolorante alla testa, e ha proseguito l’azione. Ad ogni modo, l’unico vero responsabile è il direttore di gara. Poi ci sono quelli tipo Antonio Cassano che pensano che il francese abbia colpito volontariamente il calciatore del Lecce, però sono opinioni senza alcun senso. Vedremo se Hernandez risponderà in qualche modo oppure lascerà perdere certe critiche.