Altri guai per De Rossi? Un titolare rischia di saltare Milan-Roma

Non filtrano buone notizie per la Roma di Daniele De Rossi in vista del big match di Europa League contro il Milan. Un giallorosso è a rischio.

Manca ormai pochissimo all’attesissimo big match europeo tra le due italiane, Milan e Roma. Giovedì sera, le due formazioni di Serie A si sfideranno nel primo atto dei quarti di Europa League. Ci sarà San Siro a fare da sfondo, in una gara che si presagisce infuocata e agguerrita. I motivi sono chiari: sia Milan che Roma puntano fortemente al trofeo europeo come obiettivo stagionale. Si tratterebbe di un traguardo insperato per entrambi i club, che tengono tantissimo a dare una svolta positiva alla loro annata.

Sia a Milanello che a Trigoria il morale è altissimo, dato che entrambe le squadre sono reduci da due risultati assolutamente positivi. Il Milan ha vinto per 3-0 contro il Lecce, confermando il secondo posto; la Roma è uscita vittoriosa dal derby della Capitale contro la Lazio. Dunque, sia rossoneri che giallorossi stanno lavorando con estrema fiducia in vista della gara di giovedì sera a San Siro.

Il Milan ha iniziato a lavorare nella giornata di lunedì, dopo il giorno di riposo concesso da Pioli (domenica). Le buone notizie sono arrivate martedì per l’allenatore rossonero, che ha recuperato Malick Thiaw dall’infortunio e lo ha dunque a disposizione. Un rientro fondamentale date le assenze in difesa di Tomori (squalificato) e Kalulu (infortunato). Quanto alla Roma, invece, c’è una notizia che preoccupa De Rossi e la squadra.

Roma, si è allenato a parte: salta il Milan?

Come apprendiamo da Sky Sport, nella giornata di martedì il difensore della Roma ha svolto un lavoro personalizzato. Si tratta di Gianluca Mancini, che ha accusato dei problemi fisici nel derby contro la Lazio, stessa gara che ha deciso con la sua rete. Il centrale è dunque a rischio per la gara di Europa League contro il Milan. La sensazione è che soltanto tra oggi e domani potranno essere sciolti i dubbi. Se Mancini riuscirà a tornare in gruppo sarà a disposizione, altrimenti dovrà restare a Roma senza seguire la squadra.

Nessun problema, invece, per Paulo Dybala. L’argentino, probabilmente l’elemento più pericoloso della Roma, si è allenato regolarmente in gruppo e partirà probabilmente ancora titolare anche contro i rossoneri. La Joya ha sofferto di qualche problemino muscolare di recente, ma che adesso sembra aver messo alle spalle. Chi resta sicuramente fuori per la sfida di Europa League contro il Milan è Sardar Azmoun. L’attaccante è alle prese con un infortunio rimediato in Nazionale e ne ha ancora per qualche settimana.