Leao premiato per le 200 presenze al Milan: “Qui è casa mia” (VIDEO)

Giornata speciale per Rafael Leao e tutto il mondo Milan. Il portoghese è stato premiato per le 200 presenze in rossonero. Poi si è lasciato andare ad annuncio importante.

Rafael Leao è indubbiamente l’elemento più prezioso di questo Milan. Un giocatore unico e raro, e il Diavolo non può che essere fiero di averlo tra le sue fila. Da quando arrivato a Milanello, Leao ha segnato un exploit impressionante. Da oggetto del mistero e anche sottovalutato, è stato protagonista di una crescita impressionante, che lo ha portato a diventare uno dei giocatori più blasonati e apprezzati al mondo.

Insomma, il talento Leao si colloca tra i migliori giocatori del panorama calcistico europeo e mondiale attualmente. Poco sotto di altri top player come Kylian Mbappé, Erling Haaland, Vinicius Junior… Le voci di mercato hanno spaventato il Milan e i suoi tifosi nelle ultime due stagioni, dato che Rafael, grazie alle sue magie, è stato messo nel mirino di diverse big europee. Ma il club rossonero ha potuto contare sempre sulla serietà e fede di questo ragazzo, che solo un anno fa ha firmato il suo rinnovo di contratto blindandosi al Milan.

Un fatto che ha reso estremamente fieri il club e i suoi sostenitori. Leao parla del Milan come la sua casa, la sua famiglia, e lo fa puntualmente ad ogni intervista. Ne è passato di tempo da quando veste la maglia rossonera e difatti ha segnato la sua 200esima presenza col Milan nell’ultima di campionato giocata contro il Lecce. È stato premiato ieri a Milanello per il traguardo, rilasciando delle belle dichiarazioni.

Leao premiato a Milanello: “Orgoglioso”

Ci ha pensato Giorgio Furlani a premiare Leao a Milanello per la 200esima presenza prima dell’allenamento di ieri. L’AD rossonero si è così rivolto al portoghese nel consegnarli la targhetta: “Tu parli del Milan dicendo che il Milan è come una famiglia. Mi piace molto questa cosa che dici. Dici che il mister è come un papà. Io sono come uno zio o un cugino, non so. Noi siamo molto contenti di averti nella nostra famiglia. Tu hai fatto 200 presenze con il Milan, quindi mi raccomando continua ad ispirare tanti giovani milanisti”.



Rafa ha risposto con un po’ d’imbarazzo confermando quanto espresso prima da Furlani: “Sono orgoglioso. Molto contento perché qua è la mia famiglia, casa mia. Spero di fare altre 200 partite qua. E grazie a tutti”.

Applausi e abbracci al termine del breve discorso di Leao, ma è chiaro che le sue dichiarazioni sono forti ed entrano nel cuore dei tifosi.