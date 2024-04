Milan, addio Giroud? Il sostituto può arrivare dalla Bundesliga

Olivier Giroud sempre più vicino a salutare il Milan a fine stagione: il club rossonero ha nel mirino un bomber della Bundesliga

Come sostituire un centravanti da 13 gol ed otto assist in 28 gare di Serie A? Una domanda che probabilmente starà togliendo il sonno ai dirigenti in via Aldo Rossi, perché ancora poche settimane e poi Olivier Giroud dirà addio dopo ter stagioni ai colori rossoneri.

Sono 47 i gol e 20 gli assist al momento, in 123 gare disputate con la maglia rossonera indosso: statistiche destinate ad arrotondarsi ulteriormente nelle prossime gare, perché Giroud è quasi un bomber implacabile nell’area avversaria. Eppure il francese, 38 primavere nel prossimo mese di settembre, ha deciso di levare il disturbo e trasferirsi Oltreoceano, per un finale di carriera in Mls ed una scelta di vita per sé e la famiglia.

Manca l’ufficialità ma tutte le strade sembrano portare in questa direzione, con il contratto del bomber che terminerà il prossimo 30 giugno. Ed eccoci alla domanda più difficile per i dirigenti rossoneri: come sostituirlo.

Il pallino – nemmeno poi tanto segreto – è Joshua Zirkzee, talento del Bologna esploso in questa stagione agli ordini di Thiago Motta. L’olandese ha raggiunto la doppia cifra e sta trascinando a suon di gol i felisinei ad una storica qualificazione alla prossima Champions League.

Milan, Boniface il nome nuovo: già 10 gol in Bundesliga

La situazione contrattuale di Zirkzee – con il Bayern Monaco che ha una sorta di canale privilegiato – oltre alla folta concorrenza che si sta muovendo attorno ha indotto i rossoneri a spostare il mirno anche altrove. E così uno dei nomi scandagliati dalla dirigenza rossonera è quello dello svedese Viktor Gyokeres, svedese dello Sporting Lisbona autore fin qui di una stagione da capogiro, con 22 gol e 10 assist in 26 gare di campionato.

Piace anche Sesko del Lipsia ma nelle ultime ore un altro bomber è finito nella lista della spesa del Milan: si tratta del bomber del Bayer Leverkusen Victor Boniface. Centravanti nigeriano classe 2000, ben strutturato fisicamente con i suoi 190 centimetri per 85 kg, ha segnato 16 gol in 25 gare tra campionato, coppe europee e nazionali.

In Bundesliga sono 10 le reti all’attivo e sette gli assist che stanno spingendo le Aspirine alla storica vittoria del campionato, con un vantaggio siderale sul Bayern Monaco secondo. Su Boniface anche la Juve aveva mosso gli occhi, così come il Napoli – alla ricerca di un sostituto del partente Osimhen – anche se i partenopei sembrano aver dirottato altrove le loro attenzioni.