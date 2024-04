Milan, l’agente del bomber allo scoperto: “Non abbiamo ancora deciso”

Il procuratore di uno dei bomber accostati al club rossonero ha parlato del suo assistito: il futuro è ancora da decidere.

Il Milan comprerà un nuovo attaccante nel prossimo calciomercato estivo, su questo non ci sono dubbi. Ovviamente, sono diversi i profili presenti nella lista della dirigenza e sarà interessante vedere quale arriverà a Milanello.

Tanti tifosi sognano Joshua Zirkzee, stella del Bologna e protagonista di una grande stagione. Non è un centravanti d’area di rigore nel senso più stretto della definizione, ma un giocatore a cui piace molto anche giocare lontano dalla porta e contribuire alla manovra di gioco. Ha grande tecnica ed è bravo a servire assist illuminanti ai compagni. Operazione non facile, il Bayern Monaco può ricomprarlo per 40 milioni di euro. Se i bavaresi non eserciteranno la clausola di riacquisto, allora il Bologna cercherà di venderlo per almeno 60 milioni.

Milan, parla il procuratore del goleador

Un altro nome accostato al Milan e ancora più difficile da immaginare in maglia rossonera è Viktor Gyokeres. Il bomber dello Sporting CP ha una clausola di risoluzione da 100 milioni nel contratto e la società portoghese vuole incassare una cifra più vicina possibile a quell’importo. Secondo alcuni rumors, il prezzo minimo è di 80 milioni, quindi impossibile pensare a un approdo a Milanello. Arsenal e Chelsea sembrano in pole position.

Hasan Cetinkaya, agente del 25enne svedese, ha parlato del futuro del suo assistito in un’intervista concessa a Record: “È importante conoscere il futuro dello Sporting e cosa succederà con Amorim, perché noi siamo venuti qua per lui. Dobbiamo sapere quali sono i piani del club e dobbiamo anche rispettare lo Sporting, ma devono presentarci le loro idee. Posso dire che ci sono tanti club che vogliono prenderlo. Non abbiamo ancora preso una decisione e non la prenderemo ora, perché siamo concentrati sul resto della stagione. Dopo faremo una scelta sul futuro, ma molto dipenderà da cosa succederà con Amorim“.

Ruben Amorim è l’allenatore dello Sporting CP e in questi giorni viene dato come probabile successore di Jurgen Klopp al Liverpool. La sua partenza sarebbe un fattore che spingerebbe Gyokeres verso l’addio, comunque altamente possibile se arriveranno offerte in linea con le richieste del club di Lisbona.

Cetinkaya ha poi aggiunto: “Viktor è un argomento inevitabile e lo è per ciò che ha fatto nello Sporting. Tutto quello che ha fatto non è normale, ecco perché c’è molto interesse. C’è tanta gente che vuole parlare con noi e club che vogliono discutere della situazione. Lui è un grande calciatore ed è normale che sia così“.