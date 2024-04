Milan, colpo a zero ancora possibile: smentito l’accordo con la Juve

Una delle idee di mercato del club rossonero sembra diretta verso Torino, anche se l’intesa annunciata da alcune fonti è stata negata nelle scorse ore.

Il mese di aprile può essere molto importante per definire alcune operazioni di calciomercato, in particolare quelle a parametro zero. Ci sono diversi giocatori interessanti in scadenza di contratto a fine giugno e queste settimane potrebbero essere decisive per il loro futuro.

Il Milan è molto attento alle occasioni, anche se questo tipo di affari a volte richiedono uno sforzo in termini di stipendio e commissioni che vanno oltre il limite fissato dal club. Non è facile avere la meglio. Purtroppo, capita di perdere dei calciatori che avrebbero fatto molto comodo alla squadra e di avere qualche rimpianto. Fa parte del gioco.

Milan ancora in corsa per l’esterno?

In Serie A un giocatore molto chiacchierato che va in scadenza contrattuale a fine stagione è Felipe Anderson. Il brasiliano classe 1993 sembra lontano dall’accordo per il rinnovo con la Lazio. Il presidente Claudio Lotito vorrebbe tenerlo, ma esiste la concreta possibilità che si verifichi l’addio.

In pole position per l’ex di Santos e West Ham c’è la Juventus, che da mesi lavora a questa operazione. Il giornalista sportivo Fabrizio Romano ha rivelato che l’affare è imminente, l’offerta formale è stata inviata a Felipe Anderson e l’accordo totale è davvero a un passo. Ci sono dei dettagli in fase di definizione, poi sarà fatta. Tuttavia, la sorella-agente del calciatore a Il Messaggero ha smentito le indiscrezioni trapelate.

Non è escluso che nei prossimi giorni possa esserci un incontro con la Lazio, che ha offerto un nuovo contratto tra 3 milioni netti annui più bonus (ora lo stipendio è di 2,5) per rinnovare. Dall’altra parte c’è una proposta da 4 milioni annui per quattro anni della Juventus, quindi Lotito deve fare uno sforzo per trattenere il brasiliano a Roma.

Stando ai rumors, anche il Milan si era interessato a Felipe Anderson, esterno offensivo capace di giocare sia a destra sia a sinistra. Però non è emerso nulla riguardante possibili offerte, forse c’è stato solamente un sondaggio per capire quale fosse la situazione. In questo momento, la Juventus è avanti e conta di chiudere l’affare. La Lazio deve decidere se rilanciare o lasciare che il suo giocatore si trasferisca a Torino dal 1° luglio 2024.