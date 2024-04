Milan-Roma, Pioli ha scelto la formazione

Le scelte di formazione di Stefano Pioli per la partita contro la Roma, valevole per l’andata dei quarti di finale di Europa League

E’ vigilia di Europa League per il Milan di Stefano Pioli. Il tecnico dei rossoneri parlerà a brevissimo per sciogliere gli ultimi. dubbi di formazione, ma le scelte appaiono abbastanza chiare.

E’ vero che Malick Thiaw ha recuperato e ieri si è allenato con il resto del gruppo al centro sportivo di Milanello, ma il tecnico di Parma appare indirizzato ad affidarsi a Matteo Gabbia e Simon Kjaer. Il danese è dunque il favorito a giocare al fianco dell’italiano nel cuore della difesa, anche se il tedesco può effettuare il sorpasso nelle prossime ore.

E’ questo il vero unico dubbio della vigilia. Non è da escludere, comunque, che i due siano protagonisti di una staffetta partita in corso. Il reparto arretrato, davanti a Mike Maignan, sarà poi completato da Davide Calabria, nettamente in vantaggio su Alessandro Florenzi, e ovviamente Theo Hernandez.

A centrocampo non ci sono dubbi, con Stefano Pioli pronto a puntare sui migliore. Yacine Adli ha fatto benissimo contro il Lecce sfornando due assist preziosi per la testa di Olivier Giroud e per Rafa Leao, con un lancio in profondità. Il francese ha pure trovato la rete contro i giallorossi nell’ultima partita di campionato, ma Pioli è pronto a puntare su Tiijani Reijnders e Ismael Bennacer. Non è certo un caso se l’algerino interverrà in conferenza stampa al fianco del tecnico rossonero.

Solo certezze

In avanti la sorpresa delle ultime partite è rappresenta da Samuel Chukwueze che ha fatto benissimo contro Fiorentina e Lecce, ma il nigeriano si accomoderà in panchina.

Il giocatore sarà una carta in più da giocare a partita in corso, contro la Roma, dunque, spazio a titolari con Christian Pulisic a destra, Ruben Loftus-Cheek, che torna dopo la squalifica in campionato, al centro, e chiaramente Rafa Leao. Il portoghese è chiamato nuovamente a zittire le critiche degli ultimi giorni. L’ex Lille ormai ci è abituato a rispondere sul campo alle dichiarazioni di influencer, giornalisti ed ex calciatori.

In avanti non si tocca Olivier Giroud, che sa come si vince l’Europa League. Per il turnover bisognerà dunque aspettare la sfida contro il Sassuolo, dove è prevedibile che Pioli cambi molti calciatori, soprattutto in avanti, con Okafor, Chukwueze e Jovic che scaldano i motori.