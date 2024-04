Milan, sta sfumando un obiettivo: le parole dell’agente scuotono i rossoneri

Il Milan sta per perdere un grande obiettivo di mercato: le parole dell’agente sono eloquenti, apertura a due rivali dei rossoneri

Un difensore centrale di piede sinistro che all’occorrenza può giocare anche sulla corsia sinistra. Una sorta di jolly per tutti i club che hanno necessità in tal ruolo, Milan compreso soprattutto dopo quanto visto nel corso di questa stagione. Non è un mistero che i rossoneri abbiano patito più del dovuto i tanti infortuni in quella porzione di campo ed in vista della prossima stagione si dovrà correre ai ripari.

Come? Acquistando almeno un difensore centrale. D’altronde a livello numerico sembra una necessità, considerato il contratto in scadenza di Simon Kjaer: il difensore danese vorrebbe restare a Milano almeno un’altra stagione ma al momento da via Aldo Rossi non sembrano arrivare in tal senso.

Se, quindi, sarà addio, un difensore di esperienza farebbe sicuramente comodo al Milan ed a Stefano Pioli, sempre più vicino alla riconferma dopo il finale di stagione in crescendo. Ed i rossoneri hanno anche individuato il profilo adatto: si tratta di Mario Hermoso, difensore dell’Atletico Madrid in scadenza nel prossimo giugno con i colchoneros.

Milan, l’agente di Hermoso apre a due rivali

Mario Hermoso è sicuramente un profilo di grande esperienza e comprovato valore: classe ’95, 184 centimetri, in questa stagione ha disputato 36 gare, tra cui 23 in Liga ed otto in Champions League con un gol nella massima competizione europea per club.

Oltre 3.000′ disputati, segnale inequivocabile di come Diego Simeone conti ad occhi chiusi sul suo calciatore. Il futuro, però, sembra lontano da Madrid come ha spiegato l’agente del calciatore, Inaki Espizua, ai microfoni di CNTV24. “A Madrid è cresciuto tanto in questi cinque anni ma in questo momento siamo lontani dal rinnovare con l’Atletico Madrid”.

Espizua ha sottolineato come sia necessario un progetto comune e condiviso all’atto della firma di un contratto. “Non scarta alcuna opzione Mario, vuole giocare in un torneo importante” ha poi sottolineato andando nello specifico per quanto riguarda la Serie A. “Può essere una destinazione prestigiosa” ha ammesso.

Sulle sue tracce, oltre al Milan, anche il Napoli e l’Inter. E proprio su partenopei e nerazzurri Espizua si è esposto. “Il Napoli è un grande club, ha una storia importante e nella scorsa stagione ha vinto lo scudetto – ha poi spiegato – anche l’Inter lo è. In Champions League è uscita perché non è mai facile affrontare l’Atletico in quella competizione e poi perché nella gara di andata ha lasciato aperta la qualificazione”.