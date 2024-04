Milan, un pupillo di Moncada per l’attacco: chiesti 40 milioni

Il club rossonero potrebbe acquistare un nuovo giocatore in Ligue 1, dove ha già ben pescato in passato: il prezzo è fissato, ma trattabile.

I tifosi del Milan hanno aspettative importanti per il prossimo calciomercato estivo. Si aspettano alcuni colpi di alto livello che possano far compiere un salto di qualità alla squadra. La società è al lavoro.

Certamente verrà comprato un nuovo attaccante titolare, uno che dovrà garantire un buon numero di gol e saper partecipare bene al gioco. Olivier Giroud va per i 38 anni e potrebbe non rinnovare il contratto in scadenza a fine giugno, anche Luka Jovic ha un accordo con la medesima scadenza e ancora non c’è certezza sul futuro. L’ex Chelsea viene dato per probabile prossimo centravanti del Los Angeles FC nella Major League Soccer, mentre per il serbo non stanno circolando indiscrezioni su squadre pronte a ingaggiarlo se non dovesse firmare il prolungamento contrattuale con il Diavolo.

Milan, il bomber arriverà dalla Ligue 1?

Ci sono diversi attaccanti accostati al Milan in questi mesi. Nelle ultime ore ha ripreso forza la candidatura di Jonathan David, dato che il suo agente Nikos Mavromaras è appena stato a Milano. Stando alle indiscrezioni, ha incontrato sia la dirigenza rossonera sia quella dell’Inter.

Il 24enne nazionale canadese è un vecchio pallino di Geoffrey Moncada, che lo avrebbe voluto a Milanello già nel recente passato. Il suo contratto con il Lille scade a giugno 2025 e non intende rinnovarlo, quindi partirà sicuramente nella prossima sessione estiva del calciomercato. Su questo non c’è alcun dubbio.

Il Milan lo ha messo nella lista dei candidati per rinforzare l’attacco, ma non ha ancora fatto una scelta precisa sul profilo sul quale puntare. Bisognerà anche capire che budget ci sarà a disposizione per la campagna acquisti, dato che alcune cessioni pesanti potrebbero finanziare il mercato in entrata.

Il Lille ha fissato il prezzo di David a circa 40 milioni di euro, anche se sembra esserci il margine per ottenere uno sconto grazie alla scadenza contrattuale ravvicinata. Inoltre, i rapporti tra i club sono eccellenti e possono favorire l’eventuale trattativa. Chiaramente, non bisogna sottovalutare le società concorrenti. Oltre all’Inter, in Italia anche il Napoli si è interessato all’ex centravanti del Gent. E non mancano squadre della Premier League che lo hanno messo nel mirino. Non sarà facile assicurarselo.