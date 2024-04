“Sarri al Milan”: clamorosa rivelazione dalla Russia

Sorprendente notizia dalla Russia: l’ex allenatore della Lazio potrebbe essere nella lista del club rossonero per il dopo Pioli.

Anche se Paolo Scaroni ha dichiarato che rimarrà, non è ancora sicuro al 100% che Stefano Pioli continuerà ad essere il tecnico del Milan nella prossima stagione. Anche se gli ultimi risultati sono positivi, la dirigenza potrebbe valutare un cambiamento.

Continuano ad esserci rumors sull’eventualità che ci possa essere un nuovo allenatore a guidare la squadra da luglio 2024. La maggioranza della tifoseria sembra favorevole cambiare guida tecnica, ritenendo il ciclo Pioli ormai concluso. Anche in caso di vittoria dell’Europa League tale esperienza sarebbe considerata conclusa, seppur in bellezza. Non rimane che attendere per capire cosa succederà.

Sarri, no a un’offerta russa: c’è il Milan?

Sono diversi i nomi accostati alla panchina del Diavolo in questi mesi. Uno è Maurizio Sarri, anche se la sua candidatura non è mai apparsa una delle più forti. L’allenatore toscano ha lasciato la Lazio il 13 marzo dopo essersi dimesso ed è pronto a valutare nuovi progetti per il futuro.

Qualche società si è già fatta avanti, ad esempio lo Spartak Mosca. Il giornalista russo Maxim Nikitin ha fatto una rivelazione nel corso di un podcast: “L’allenatore dei potenziali allenatori dello Spartak Mosca è lunga – riporta championat.com – e in passato c’erano nomi molto interessanti. Ad esempio Maurizio Sarri, che non era solo un sogno: era effettivamente nella lista perché ora non sta lavorando. Ma per quanto ne so ha detto: ‘Ragazzi, in estate guiderò il Milan’. Lo Spartak Mosca è meno interessante per lui“.

Sarri al Milan, questa è l’indiscrezione che arriva dalla Russia. Al momento, in Italia non ci sono conferme sulla possibilità che il tecnico toscano approdi a Milanello. Sicuramente è un profilo che potrebbe ben sposarsi con il progetto rossonero, visto che sa valorizzare i giovani e dare un bel gioco alle sue squadre. Vedremo se sarà davvero lui l’eventuale prescelto per il dopo Pioli. Certamente non faticherà a trovare una panchina, se non dovesse sedersi su quella rossonera. In passato ha fatto benissimo a Napoli, ha vinto un’Europa League con il Chelsea e uno Scudetto con la Juventus, ha portato la Lazio in Champions League.