Cardinale a Milano: il presidente programma il futuro

Il numero uno del Milan, Gerry Cardinale, a Milano per programmare il futuro del club: dallo stadio alla squadra Under 23, tutti i temi sul tavolo

Riecco Gerry Cardinale. Il presidente di RedBird torna in Italia per assistere da vicino a Milan-Roma, match di andata dei quarti di finale di Europa League.

Il numero uno del Diavolo avrà modo chiaramente di fare il punto della situazione sul futuro. Oltre a seguire a San Siro la sfida tra la sua squadra e i giallorossi, Cardinale avrà modo di fare il punto della situazione.

Come riporta La Gazzetta dello Sport di oggi tra i temi sul tavolo c’è certamente quello dello stadio, con la ferma volontà di costruire un nuovo impianto funzionale, che possa permettere al Milan di avere ulteriori introiti. L’idea che porta il club rossonero a San Donato resta chiaramente la più accreditata, nonostante i tentati del Sindaco Sala di provare a convincere Milan e Inter a rimanere a San Siro.

Ma i temi sul piatto saranno davvero parecchi e Cardinale avrà così modo di affrontare anche la discussione legata alla squadra B, all’Under23 che dovrebbe scriversi in Serie C, seguendo di fatto lo stesso percorso intrapreso da Juventus e Atalanta. Il progetto sta prendendo sempre più consistenza, con Daniele Bonera pronto a sedere sulla panchina rossonera, con Kirovski come direttore sportivo. La squadra sarà chiaramente composta da diversi calciatore, che attualmente stanno formando la Primavera di Ignazio Abate.

La speranza di tutti è che ci possa essere anche Francesco Camarda, alle prese con la firma sul primo contratto da professionista. La fumata bianca non è ancora arrivata, ma c’è la ferma volontà di entrambe le parti di raggiungere un accordo.

Il punto su Comolli

Un altro tema che potrebbe essere affrontato è quello legato ai dirigenti. Ormai da giorni è tornata prepotentemente di moda la possibilità di vedere al Milan anche Comolli.

Il francese, che ha girato parecchio in Europa, maturando un’importante esperienza, è oggi al Tolosa, club di Ligue 1 che può passare presto di mano.

Comolli, in questo momento si sta appunto occupando di questa trattativa, che portare il Tolosa nelle mani di Fenway Sports Group, di cui RedBird possiede una quota. Una volta finalizzato, si potrebbe valutare la possibilità di introdurre il francese all’interno dell’organigramma societario. Il Milan dunque continua a guardare al futuro, tra squadra B, nuovo stadio e dirigenti.