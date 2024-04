Conte in Italia: “E’ la soluzione perfetta”

Antonio Conte è al centro del mercato in vista della prossima estate: il tecnico salentino vuole tornare ad allenare, le parole di Canovi

Il quarto di finale di Europa League è sicuramente una tappa fondamentale per il Milan in questa stagione: in ballo c’è l’approdo alla semifinale della manifestazione ma anche e soprattutto la possibilità di poter vincere un trofeo internazionale.

La competizione non è mai stata conquistata dal Milan e portare il trofeo in via Aldo Rossi darebbe una bella spinta alla conferma di Stefano Pioli sulla panchina rossonera. L’allenatore ha superato il momento difficile della crisi invernale ed ha portato il Milan al secondo posto in classifica, alle spalle dell’Inter.

Le prossime settimane saranno decisive per il futuro dell’allenatore, con la decisione del club rossonero che potrebbe ripercuotersi in quello che si prospetta un vero e proprio effetto domino per quanto riguarda le panchine in Serie A. Sono diversi, infatti, i club che cambieranno o potrebbero cambiare, con una girandola che includerà anche e soprattutto i top club.

Milan, Canovi si espone su Conte e Pioli: le sue parole

Sulla situazione delle panchine e del lavoro di Stefano Pioli ne ha parlato in diretta a TvPlay Dario Canovi, decano tra gli agenti Fifa.

“Il mercato degli allenatori sarà molto movimentato – ha spiegato l’agente – il Napoli e la Fiorentina cambieranno ma non saranno le sole”. L’analisi, poi, su Stefano Pioli. “Ottimo ed evidente il suo lavoro al Milan, ci sta tutto finire secondi dietro all’Inter” ha spiegato sostenendo come la dirigenza rossonera non si farà condizionare nemmeno dal risultato del Derby che potrebbe regalare l’aritmetica dello scudetto all’Inter.

Soffermandosi, poi, sul Napoli inevitabile toccare Antonio Conte. “Il desiderio profondo del presidente De Laurentiis è convincere Conte a sedersi sulla panchina del Napoli. Ed il salentino sarebbe la perfetta soluzione per la squadra azzurra”.

Qualora ve ne fosse bisogno, poi, Canovi va nello specifico delle qualità di Conte. “Si tratta di un allenatore che vuole sotto la sua responsabilità la direzione del settore tecnico” ha sottolineato. Insomma, una sorta di sergente di ferro che difficilmente può scendere a patti o compromessi.

Nelle scorse settimane, quando sembrava molto in bilico e sempre più lontano da Milano il futuro di Pioli, Antonio Conte fu accostato al club rossonero. Di certo, in caso di addio dell’allenatore parmigiano l’ex Tottenham tornerebbe di attualità anche per la panchina rossonera.