Futuro delineato: addio al parametro zero, niente Milan

Addio a parametro zero da parte dell’obiettivo del Milan: i rossoneri però sembrano beffati da un’avversaria

I parametro zero sono da sempre molto ambiti dai club, soprattutto quelle società che non hanno budget ingenti sul mercato. D’altronde si tratta spesso di occasioni imperdibili, come ad esempio Kylian Mbappé che lascerà il Paris Saint Germain per approdare – con ogni probabilità – al Real Madrid.

Certo, non tutti i giorni si svincola a zero euro un calciatore del calibro dell’attaccante francese ma sovente capiti vi siano vere e proprie occasioni, giocatori funzionali ad una squadra e ad un tipo di gioco particolare. Ed il Milan, un po’ come tutti i club italiani, lavora anche in questo senso.

Se attraversiamo il naviglio basti focalizzarsi sull’Inter, con Marotta che ha già ingaggiato Zielinski e Taremi, due rinforzi certamente utili alla causa nerazzurra. Ibrahimovic, con la squadra mercato rossonera, si sta muovendo alacremente per potenziare la rosa anche con questo tipo di giocatori.

Tra questi c’è Mario Hermoso, un calciatore che di certo sarebbe utilissimo per ogni club. Un’esperienza di ben cinque anni all’Atletico Madrid, un fedelissimo di Diego Simeone che lo utilizza pressocché sempre: oltre 3.000′ giocati in stagione tra Liga e coppe europee e nazionali per un calciatore che può giocare sia difensore centrale che all’occorrenza terzino sinistro.

Milan, Hermoso pista complicata: può andare in Premier

Hermoso, come spiega Calciomercato.com, dirà addio all’Atletico Madrid a fine stagione: Simeone ha provato a trattenerlo con un’offerta importante, rifiutata però dal difensore spagnolo che punta ad un’esperienza lontano dalla Liga per il prosieguo della sua carriera.

Ecco perché in corsa vi sono club italiani ed inglesi: sul 28enne i soliti club arabi ma anche la Juventus che aveva pensato a lui prima di virare su Calafiori, indizio di come Thiago Motta sia il prescelto per la panchina. L’ingaggio da 5 milioni di euro, poi, ha frenato sul nascere gli interessi di Napoli ed Inter. E lo stipendio oneroso del difensore al momento ha complicato anche la pista rossonera.

Il Milan, peraltro, intende compiere un investimento importante nel ruolo nei confronti di un calciatore più giovane rispetto allo spagnolo dell’Atletico.

Ecco perché al momento sembra davvero utopistico vedere Hermoso in Serie A, anche se nelle prossime settimane potrebbe cambiare ancora tutto. Di certo c’è che l’Aston Villa di Unai Emery è in forte pressing nei confronti del ragazzo, con la fumata bianca che potrebbe arrivare anche in tempi brevi.