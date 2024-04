Highlights Milan-Roma, la sintesi del match di Europa League (VIDEO)

La cronaca con gli highlights di Milan-Roma, match di andata del quarto di finale di Europa League disputato a San Siro giovedì 11 aprile

Solita, grande, accoglienza per Milan e Roma, in campo nel match di andata dei quarti di finale di Europa League. Tutto confermato nelle formazioni iniziale con una novità tattica nella Roma. De Rossi schiera El Shaarawy a destra, una mossa che sorprenderà e non poco i rossoneri.

Gioca meglio in avvio la Roma. Il tiro di Reijnders respinto da Svilar è l’unica opportunità per i giallorossi che concretizzano la supremazia iniziale con il gol del vantaggio segnato da Mancini al 17′. Il difensore giallorosso approfitta dell’errore in marcatura della difesa milanista su un cross da calcio d’angolo e batte imparabilmente Maignan.

Corner per la Roma scaturito da una grande parata di Maignan su tiro di El Shaarawy, a conclusione di un’azione avviata da Lukaku, partito in posizione più che dubbia. La reazione del Milan è immediata. Doppio calcio d’angolo per i rossoneri e Lukaku respinge sulla linea l’incornata di Giroud diretta in gol a Svilar battuto.

La Roma controlla senza eccessivi patemi gli attacchi dei rossoneri e non lesina le ripartenze. Gabbia per poco non beffa Maignan nel tentativo di anticipare Lukaku, poi poco reattivo su una corta respinta dello stesso portiere rossonero. Il Milan ci prova ma solo un tiro arriva dalle parti di Svilar. E’ di nuovo Reijnders a provarci, impegnando il portiere romanista. Nel finale, altro brivido per il Milan con la discesa di Spinazzola e il tiro deviato da Thiaw sull’esterno della rete.

Milan poco brillante nei primi 45′. De Rossi abili a imbrigliare la fascia sinistra con Leao e Hernandez mai pericolosi e efficaci in fase offensiva.