“L’agente di Pioli è in città”, l’indizio è clamoroso: i dettagli

Stefano Pioli, addio Milan per allenare un altro club in Serie A: c’è un indizio che rivela la decisione dell’allenatore

Stefano Pioli può lasciare il Milan. L’addio dell’allenatore è di certo una possibilità, soprattutto dopo le tante critiche ricevute nel periodo invernale e la panchina che ha traballato paurosamente, con l’esonero davvero molto vicino ad essere compiuto. Poi la situazione si è normalizzata ed il tecnico, salvo disastri al momento poco pronosticabili, chiuderà la stagione a Milanello.

Il futuro, però, è ancora tutto da decidere. Pioli è blindato in rossonero da un contratto fino al 2025 d 4,1 milioni di euro a stagione rinnovato nel 2022 ma dopo un quinquiennio, uno scudetto vinto ed una semifinale di Champions League raggiunta, in via Aldo Rossi potrebbero anche optare per un ribaltone ed aprire un nuovo ciclo.

Sulla decisione finale influirà molto l’opinione di Zlatan Ibrahimovic, senior advisor del club, di fatto il braccio destro di Cardinale. Lo svedese ha un ottimo rapporto con Pioli ed al momento sembra il principale sponsor del tecnico all’interno di Milanello.

La conferma a parole dell’allenatore da parte del presidente Scaroni, poi, sembra essere un nuovo ed ulteriore tassello sul futuro e sulla scelta del Milan della prossima stagione. Ma tutto cambia repentinamente nel mondo del calcio.

Pioli a Napoli nella prossima stagione: c’è l’indizio

In caso di addio Stefano Pioli difficilmente resterebbe senza panchina, anzi. Il tecnico rossonero, negli anni, si è costruito una reputazione solida ed è apprezzato da diversi club italiani. In primis il Napoli che è alla ricerca di una nuova guida in vista della prossima stagione.

Calzona tornerà nel suo unico ruolo di CT della Slovacchia e De Laurentiis vuole un allenatore capace ed in grado di rilanciare il Napoli ai vertici della classifica. Il sogno è sempre Antonio Conte con Vincenzo Italiano una delle opportunità più concrete.

Eppure ADL stima molto Pioli, tanto da esser pronto ad ingaggiarlo in caso di addio al Milan. Un’opportunità, quella partenopea, tutt’altro da scartare per l’allenatore e che si rafforza anche in base ad alcuni segnali. Stando a quanto afferma CalcioNapoli24, infatti, un intermediario dell’allenatore parmigiano si trova nel capoluogo partenopeo già da diversi giorni.

Avrebbe girato in lungo ed in largo la città e sarebbe, questo, un chiaro indizio circa il possibile futuro e la scelta definitiva dell’allenatore in vista della prossima stagione.