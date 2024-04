Milan, attento al Newcastle: doppio scippo a parametro zero

Il Newcastle, di proprietà del fondo sovrano saudita PIF, sta pensando a due giocatori presenti nella lista di Moncada.

Il Milan è molto attento ai calciatori che vanno in scadenza di contratto a giugno e che potrebbero essere utili al progetto. Ci sono alcune occasioni che potrebbero essere sfruttate.

Com’è noto, fare operazioni a parametro zero non è semplice facile. Anche perché non sono mai davvero “a zero”, dato che ci sono dei soldi che invece di finire nelle casse dei club finiscono in quelle degli agenti sottoforma di commissioni. Talvolta le richieste così così elevate da far desistere alcuni dirigenti a chiudere l’affare. E il Milan ha una politica che prevede di non andare oltre un certo limite con i compensi ai procuratori, anche a costo di perdere dei potenziali rinforzi importanti.

Milan, inserimento del Newcastle United su due difensori

La società rossonera sta facendo le proprie valutazioni e tra i nomi finiti nella lista di Geoffrey Moncada e Antonio D’Ottavio figurano anche Lloyd Kelly del Bournemouth e Tosin Adarabioyo del Fulham, entrambi difensori centrali e già sondati per il mercato di gennaio. Nonostante la certezza di perderli a parametro zero in estate, i rispettivi club di appartenenza non hanno voluto trattare la loro cessione.

Ovviamente, oltre al Milan, ci sono diverse altre squadre interessate. Attenzione soprattutto a quelle della Premier League, spesso disposte a offrire dei contratti particolarmente ricchi pur di assicurarsi i loro obiettivi. Tra quelle che stanno valutando seriamente l’ingaggio di Kelly e Adarabioyo c’è il Newcastle United. Lo ha rivelato il giornalista Mark Douglas su inews.co.uk.

Prendere un difensore centrale è una delle priorità dei Magpies nella prossima campagna acquisti. Dato che la squadra di Eddie Howe non farà la Champions League e rischia di non fare nessuna coppa europea, non potrà fare investimenti troppo onerosi senza fare anche delle cessioni. Quindi le occasioni a “parametro zero” vengono prese in forte considerazione.

La fonte spiega che comunque non si tratta di operazioni facili “visto che – si legge – il Newcastle United opera ancora con una struttura salariale piuttosto solida“. Piacciono entrambi i giocatori, però il rapporto tra Kelly e Howe (hanno lavorato insieme al Bournemouth) potrebbe aiutare il club bianconero ad avere la meglio almeno per il 25enne di Bristol.