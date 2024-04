Milan, c’è il sorpasso: cambio di formazione contro la Roma

Le scelte di Stefano Pioli a poche ore dalla sfida di San Siro contro la Roma sembrano praticamente fatte: sciolti anche gli ultimi dubbi. Il punto della situazione

Manca davvero poco al calcio d’inizio di Milan-Roma, sfida di San Siro, valevole per l’andata dei quarti di finale di Europa League.

La squadra di Stefano Pioli ci arriva con un paio di assenze pesanti. Di fatto mancheranno i due centrali titolari, viste le defezioni di Fikayo Tomori, out per squalifica, e quella di Pierre Kalulu, che si è fermato nuovamente, dopo il lungo stop, a Verona.

Il vero grande dubbio che ha accompagnato la vigilia di Milan-Roma è stato così legato alla difesa, alla coppia dei centrali che dovrà vedersela con Romelu Lukaku.

Su Matteo Gabbia non ci sono mai stati dubbi; per il compagno di reparto invece tutto è cambiato nelle ultime ore. Sembrava poter essere Simon Kjaer a giocare dal primo minuto, ma così non sarà. Pioli, infatti, è sempre più indirizzato a puntare sul recuperato Malick Thiaw. Il tedesco, che aveva saltato il Lecce per una fascite plantare, è tornato ad allenarsi con la squadra nella giornata di martedì e ieri ha confermato le ottime sensazioni. Né l’ex Schalke 04 né il danese hanno i novanta minuti nelle gambe ed è dunque molto probabile una staffetta tra i due.

Per quanto riguarda il resto della formazione, si va verso le scelte migliori, con Stefano Pioli che non ha alcun dubbio su chi puntare.

Milan, scelte fatte

Sul centrocampo le indicazioni sono arrivate direttamente dal mister, che ha deciso di essere affiancato da Ismaël Bennacer in conferenza stampa. Sarà lui a giocare in mezzo insieme a Tiijani Reijnders, con Yacine Adli in panchina.

Con il rientro di Ruben Loftus-Cheek, che aveva saltato il Lecce per squalifica, si ricompone il quartetto classico alle spalle di Olivier Giroud. Ai lati dell’inglese, infatti, si muoveranno Christian Pulisic e Rafa Leao.

In difesa, infine, la linea a quattro, davanti a Mike Maignan, sarà completata da Davide Calabria e Theo Hernandez. Alessandro Florenzi si accomoderà in panchina al pari di Samu Chukwueze e Noah Okafor, tutti pronti a dar una mano in caso di necessità. Pioli dovrà essere bravo a gestire anche i cambi, sapendo che il match di andata sarà fondamentale per la qualificazione in semifinale.