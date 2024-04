Milan, gli infortuni complicano tutto: in bianconero a parametro zero

Proseguono le indiscrezioni di mercato sul Milan. Una delle ultime non è favorevole ai rossoneri, insidiati da un top club su un potenziale rinforzo nel mirino da tempo

Mentre il finale di stagione incombe con il Milan che punta a consolidare il secondo posto in Serie A e a vincere l’Europa League, il calciomercato è sempre d’attualità.

Milan, ovviamente, protagonista. Si prospetta un’altra estate ricca di trattative per i rossoneri che si rinforzeranno in tutti i reparti. Priorità all’attacco con l’acquisto di un centravanti di caratura internazionale che dovrebbe prendere il posto di Giroud, destinato a lasciare il Milan dopo tre stagioni da protagonista.

Previsti movimenti anche in difesa sia in entrata che in uscita. Resta da definire la situazione contrattuale di Kjaer che ha espresso il desiderio di rinnovare il contratto in scadenza a Giugno. Nessun rinnovo, finora, nemmeno per Calabria in scadenza nel 2025 così come Florenzi.

Già a Gennaio, il Milan ha provato a rinforzare il reparto arretrato. Sfumato Alessandro Buongiorno (che resta ancora un grande obiettivo), i rossoneri hanno provato a concretizzare due possibili occasioni dalla Premier League. Entrambi i calciatori sono ancora sul mercato e dovrebbero svincolarsi a fine stagione.

Milan, si complica tutto: irrompe un top club

Ci riferiamo a Tosin Adarabioyo del Fulham e a Lloyd Kelly del Bournemouth, quest’ultimo accostato anche alla Juve prima della scelta dei bianconeri di prendere Djalo dal Lille. Il Milan continua a seguirli entrambi e deve guardarsi, ora, dalla concorrenza di un top club di Premier League.

E’ il Newcastle, costretto a intervenire sul mercato per rinforzare la difesa in seguito ai gravi infortuni di Sven Botman e Jamaal Lascelles, entrambi ko per due lesioni al ginocchio che li terranno fuori almeno fino alla fine dell’anno. Sia Lascelles che Botman hanno riportato la rottura del legamento crociato, un doppio ko terribile che priva il tecnico Howe di due titolari in un finale di stagione in cui il Newcastle proverà a centrare la qualificazione europea.

Dopo le spese ingenti sostenute sul mercato nelle ultime due stagioni, il Newcastle potrebbe sfruttare la situazione contrattuale di Adarabioyo e Kelly per rinforzare la difesa con un innesto a parametro zero. Per il Milan, la situazione potrebbe complicarsi soprattutto per la possibilità del Newcastle di offrire un ingaggio ai due calciatori. I bianconeri, inoltre, sono anche sulle tracce di Giorgio Scalvini, altro obiettivo potenziale del Milan per il quale l’Atalanta chiede almeno 60 milioni.