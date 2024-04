Milan, occasione dalla Spagna: i rossoneri sfidano il Barcellona

Si apre un clamoroso spiraglio dalla Spagna per il Milan: duello al Barcellona per uno straordinario talento di livello europeo

Il mercato del Milan si muove ancora una volta verso la Liga. Sempre molto attenti alla crescita dei migliori talenti del calcio spagnolo, oltre che alle possibili occasioni di mercato tra gli esuberi dei club più blasonati della penisola iberica, gli uomini mercato rossoneri avrebbero messo nel mirino un calciatore dalle potenzialità ancora in parte inespresse. Un ragazzo ancora giovane ma già pronto per fare la differenza anche ad alti livelli, al punto da essere stato adocchiato anche dal Barcellona, che monitora con attenzione la sua crescita.

Non si può ancora parlare apertamente di duello di mercato tra rossoneri e blaugrana, ma la sensazione è che ancora una volta le strade tra i due club potrebbero in qualche modo incrociarsi. Perché riuscire ad accaparrarsi un giocatore del genere, ancora piuttosto giovane ma con discreta esperienza, e con un costo ancora non proibitivo, potrebbe fare le fortune sia del club milanese che di quello catalano.

C’è però un fattore che in questo momento potrebbe avvantaggiare proprio gli azulgrana: la società vanta infatti un diritto di ‘recompra’ sul calciatore in questione, essendo stato fino a poco tempo fa uno dei talenti più importanti dei culé, e potrebbe cercare di anticipare la concorrenza milanista riportando immediatamente il proprio gioiello a casa a un costo già prestabilito.

Sfida tra Milan e Barcellona: piace uno dei talenti emergenti della Liga

Con un passato al Barcellona B e poche apparizioni al Barcellona dei grandi, il classe 2001 Ez Abde è da tempo uno dei talenti più brillanti del calcio spagnolo. Cresciuto all’Hercules, quest’ala sinistra di origini marocchine si è imposta alle attenzioni dei più importanti club europei nella scorsa stagione in prestito all’Osasuna, squadra con cui ha collezionato 34 presenze e sei importantissime reti, tra cui una decisiva per portare il club di Pamplona in finale di Copa del Rey.

Dopo un exploit del genere, era stato riportato a casa in estate dal Barça, ma lo stesso club catalano aveva preferito cederlo al Betis Siviglia per 7 milioni e mezzo di euro, non potendo garantirgli un minutaggio adeguato, mantenendo comunque un diritto di ‘recompra’ e il 50% dei guadagni sulla sua futura vendita.

Già finito nel mirino del Milan lo scorso anno, Ez Abde aveva preferito accasarsi al Betis, convinto di poter trovare più spazio. Una convinzione che non si è rivelata però corretta. Il tecnico Pellegrini, pur rispettando il suo talento, ha preferito lasciare da parte gli esterni nella propria rosa, dando maggior spazio a giocatori che agiscono in zona centrale. Il risultato? Solo cinque presenza da titolare in campionato, 32 gettoni in totale e cinque reti messe a segno.

Un bottino misero che potrebbe convincere il Betis a liberarsene la prossima estate. E se il Barça in un primo momento aveva pensato di riacquistarlo per cercare di valorizzarlo in altro modo, è più probabile che, per non rischiare di distrarre risorse utili per altri colpi, possa alla fine rinunciare al diritto di riacquisto, accontentandosi del 50% dei guadagni derivanti dalla cessione.

In questo modo il Milan si troverebbe la strada spianata per un acquisto non particolarmente oneroso dal punto di vista economico e che potrebbe rivelarsi un’ottima scommessa, come in passato accaduto con i vari Brahim, Theo e gli altri profili arrivati dalla Liga anche nell’ultima sessione di mercato. Ragazzi di talento che, almeno a sprazzi, hanno dimostrato di valere l’investimento fatto dal club.