Milan-Roma 0-1, pagelle e tabellino: Gabbia annulla Lukaku, Leao stecca. Chukwueze, impatto super

Le pagelle di Milan-Roma, l’andata dei quarti di finale di Europa League. I giallorossi vincono 1-0 grazie al gol di Mancini

La Roma si aggiudica il primo round dei quarti di finale di Europa League. Milan sconfitto 1-0 con il gol di Gianluca Mancini, che segna di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Prestazione sottotono dei rossoneri, che erano reduci da un periodo molto positivo.

Buona la reazione del Milan dopo il gol subito, ma il gol non è arrivato. Migliore in campo Matteo Gabbia, che è riuscito ad annullare Lukaku. Malissimo invece Leao, che interrompe un grande momento di forma con una partita negativa. In difficoltà anche Theo Hernandez, per merito anche di El Shaarawy, schierato a destra a sorpresa da De Rossi proprio per lavorare in non possesso sul francese, fulcro del gioco dei rossoneri in costruzione e in sviluppo.

Le pagelle di Milan-Roma

MAIGNAN 6

CALABRIA 6,5

THIAW 6

GABBIA 7

THEO HERNANDEZ 6

REIJNDERS 6

BENNACER 5 (Dal 59′ ADLI 6)

PULISIC 5 (Dal 78′ CHUKWUEZE 6,5)

LOFTUS-CHEEK 5,5

LEAO 4,5 (Dal 78′ OKAFOR SV)

GIROUD 5

Milan-Roma, il tabellino

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. A disp.: Nava, Sportiello; Bartesaghi, Florenzi, Kjaer, Terracciano; Adli, Musah, Zeroli; Chukwueze, Jovic, Okafor. All.: Pioli.

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. A disp.: Boer, Rui Patricio; Angelino, Karsdorp, Llorente; Aouar, Bove, Sanches, Zalewski; Abraham, Baldanzi, Joao Costa. All.: De Rossi.

Arbitro: Turpin

Marcatori: 17′ Mancini