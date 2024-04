Milan-Roma, le formazioni ufficiali: le scelte di Pioli e De Rossi

Ecco le formazioni ufficiali di Milan e Roma, pronte a giocarsi l’andata dei quarti di finale di Europa League a San Siro.

Scattano finalmente i tanto attesi quarti di finale di Europa League. Il match d’andata di San Siro vede stasera sfidarsi il Milan e la Roma, in un derby tutto italiano che già da giorni fa appassionare tutto il mondo del calcio nostrano ed internazionale.

In palio c’è l’accesso alle semifinali della seconda competizione europea per club. Un match tutto da vivere che vedrà il secondo round disputarsi tra sette giorni esatti allo stadio Olimpico. Il Milan si presenta a questo appuntamento con qualche defezione, ma senza assenze così numerose.

Stefano Pioli dovrà fare a meno dello squalificato Tomori, fermo per un turno dopo l’ammonizione subita contro lo Slavia Praga. Out anche i lungodegenti Kalulu e Pobega, mentre recuperato in extremis il difensore tedesco Thiaw. Rispetto al match di campionato con il Lecce, i rossoneri ritrovano anche Loftus-Cheek, che si ripropone nel ruolo vincente di trequartista.

Debutto per Daniele De Rossi come allenatore della Roma a San Siro. L’ex centrocampista sfida per la prima volta il Milan dovendo fare a meno dell’infortunato Azmoun e dei difensori Kristensen e Huijsen, questi ultimi esclusi dalla lista Uefa.

Le formazioni ufficiali di Milan e Roma

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Thiaw, Gabbia, T. Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

A disposizione: Nava, Sportiello, Florenzi, Kjaer, Simic, Bartesaghi, Terracciano, Adli, Musah, Chukwueze, Okafor, Jovic.

Allenatore: Stefano Pioli.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Llorente, Ndicka, Angelino, Bove, Renato Sanches, Aouar, Zalewski, Baldanzi, Abraham.

Allenatore: Daniele De Rossi.