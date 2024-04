Milan-Roma, streaming e diretta tv gratis: dove vedere il match di Europa League

Milan-Roma si sfidano nell’andata dei quarti di finale di Europa League. Tutte le indicazioni su dove vedere il match in programma oggi alle 21

Conto alla rovescia terminato per l’andata del quarto di finale di Europa League tra Milan e Roma in programma stasera alle 21 in un San Siro, ovviamente, da tutto esaurito.

E’ il primo quarto di finale di sempre per il Milan in Europa League. La Roma, invece, è un habituée della competizione se si considera che, quello contro i rossoneri, è il terzo QF nelle ultime ultime quattro edizioni, compresa quella in corso. Roma che – lo ricordiamo – ha raggiunto la finale lo scorso anno, perdendola contro il Siviglia a Budapest.

Al cospetto dei giallorossi, Pioli schiera il miglior Milan possibile. Considerata l’emergenza in difesa – con Kalulu e Tomori indisponibili – Pioli si affida alla coppia centrale formata da Thiaw e Gabbia con Kjaer unica alternativa di ruolo in panchina. Calabria e Theo sulle fasce. In mediana, Bennacer vince il ballottaggio con Adli e affianca Reijnders. Conferme in attacco con Loftus Cheek a supporto di Leao, Giroud e Reijnders.

Milan-Roma, dove vederla in tv e streaming: copertura totale

Il match di andata dei quarti di Europa League tra Milan e Roma avrà una copertura totale. Cominciamo con una bella notizia per tutti i tifosi. La sfida di San Siro, infatti, sarà visibile gratuitamente in chiaro su Rai 1 dalle 21 con la telecronaca di Alberto Rimedio e Daniele Adani.

Oltreché sulla Rai, Milan-Roma sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e, in streaming, su DAZN. Su quest’ultima possono vederla tutti gli abbonati con modalità Standard, quella che consente di vedere anche tutte le partite di Serie A in ogni turno di campionato.

La diretta streaming di Milan-Roma sarà disponibile, gratuitamente e in chiaro, su RaiPlay selezionando Rai 1 dal menù Canali. Per accedere alla piattaforma Rai su tutti i device è necessario autenticarsi; per farlo vi basta effettuare l’accesso con uno dei profili social se in possesso. Gli abbonati a Sky, infine, possono vedere Milan-Roma in streaming su SkyGo.

Già sappiamo la programmazione televisiva del match di ritorno che si disputerà all’Olimpico giovedì prossimo alle 21. Oltreché su Sky e Dazn, Roma-Milan sarà trasmessa in diretta, gratuitamente, su TV8. Su Rai 1 andrà invece Atalanta-Liverpool.

Prima del ritorno con la Roma, il Milan sarà in campo domenica 14 aprile, alle 15, a Sassuolo in diretta esclusiva su Dazn e Zona Dazn.