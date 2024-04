@ML – Milan, Furlani: “Cardinale ci tiene, Ibrahimovic valore aggiunto”

L’Ad Furlani ha parlato a margine del pranzo Uefa in vista della sfida di stasera: le parole del dirigente sul patron Cardinale e su Ibrahimovic

Giornata di euroderby per il Milan, con Cardinale arrivato in Italia per assistere a San Siro alla sfida contro la Roma. L’Ad Furlani, intercettato dai media al pranzo Uefa, ha parlato della gara e non solo.

“Tutte le gare in Europa sono emozionanti, anche il derby italiano” ha ammesso il dirigente. “Cardinale? Tiene molto alla squadra” ha poi aggiunto sulla presenza in città del patron di RedBird.

“Ad aprile le gare iniziano ad esse tutte molto importanti, siamo in un buon momento” ha poi aggiunto, ad evidenziare come sia iniziato il rush finale in casa rossonera e come la squadra sia concentrata sugli obittivi da raggiungere.

A Furlani chiesto anche sulle valutazioni future, con l’Ad che ha preferito non sbilanciarsi con un “sempre le stesse domande” rivolto ai giornalisti. Momento di forma buono per i rossoneri, con l’Ad che ne ha spiegato il motivo. “Son tornati quasi tutti dagli infortuni ed abbiamo trovato i meccanismi giusti”.

Chiosa finale su Zlatan Ibrahimovic e sull’importanza nelle gare come quella di stasera. “Ibrahimovic è sempre importante averlo. E’ stato un grande campione sul campo e sta dimostrando di esserlo anche da dirigente”.