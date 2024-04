Theo Hernandez, l’annuncio fa tremare i tifosi: “Dopo cinque anni..” (VIDEO)

Theo Hernandez, arriva l’annuncio in diretta sul suo futuro: il terzino rossonero è in bilico, ecco cosa potrebbe accadere in estate

Il futuro di Theo Hernandez con la maglia del Milan è tutto da scrivere. O, almeno, così sembra. Il terzino sinistro rossonero ha il contratto in scadenza nel 2026 ed è corteggiato da alcuni dei top club europei, pronti a ricoprire d’oro sia il Milan che lo stesso calciatore.

Il futuro è quindi tutto da definire per una delle stelle del club rossonero. In questa stagione ben 39 presenze tra campionato e coppe, 27 solo in Serie A con cinque gol e tre assist a corredo. Ed a confermare l’importanza del francese nel gioco di Pioli va sottolineato come sia arrivato in doppia cifra in tema proprio di assist. In diretta su TvPlay il giornalista Mirko Calemme ha fatto il punto sul suo futuro.

Theo Hernandez può lasciare il Milan: “Occhio al PSG”

“Theo Hernandez sente un legame con il Milan viscerale ed è tanto grato al club rossonero. Negli anni scorsi era stato netto sul suo futuro, spegnendo le voci sul suo futuro ma questo recentemente non è più accaduto” le parole di Mirko Calemme che poi è andato nello specifico sulla volontà del terzino francese.

“Dopo cinque anni in cui il terzino è cresciuto ed insieme al club si è tolto diverse soddisfazioni, qualche riflessione va fatta. Theo ha 27 anni, sente di essere uno dei migliori al mondo nel suo ruolo e di poter essere titolare in un club che punta a vincere la Champions League e qualche valutazione va fatta”.

Il giornalista ha poi ammesso come sia arrivata un’offerta dal Bayern Monaco, chiamato a sostituire il partente Davies, diretto a Madrid. “Non c’è solo il club tedesco – ha poi aggiunto – starei attento al PSG, ma anche e soprattutto alle offerte di ingaggio”.

Ma qual è la situazione attuale con il Milan? “Al momento non c’è stato alcun contatto per un prolungamento di contratto, con il club rossonero che sta valutando altro”. E non è da sottovalutare la situazione di Pioli, con il suo futuro al momento saldo ma che potrebbe cambiare con il quarto di Europa League.

“Per convincere Theo a restare gli andrebbe presentata una super offerta, almeno al pari di quelle che sta ricevendo” ha poi concluso Calemme.