Zirkzee-Milan, l’annuncio di Furlani: “Lo avete visto…”

Furlani nel pre-partita di Milan-Roma ha parlato a Sky Sport: l’amministratore delegato rossonero ha affrontato più temi.

Stasera la squadra di Stefano Pioli affronta la Roma nella sfida di andata dei Quarti di Europa League. A San Siro il pubblico delle grandi occasioni, c’è voglia di fare bene prima del ritorno della prossima settimana allo stadio Olimpico.

Giorgio Furlani nel pre-gare si è concesso ai microfoni di Sky Sport e ha parlato dell’atmosfera da serata europea: “Il Milan si diverte molto a fare le partite europee. C’è grande entusiasmo e una bella atmosfera. I nostri tifosi sono grandiosi e sanno riscaldare l’ambiente, ci aspettiamo una grande partita”.

Presente anche Gerry Cardinale a Milano. L’amministratore delegato rossonero ne ha parlato così: “Gerry è molto entusiasta, è sempre molto impegnato con noi per guardare al presente e al futuro, continuando a crescere e a fare bene“.

Milan, Giorgio Furlani non si sbilancia su Stefano Pioli

Il Milan ha già programmato il futuro o deve ancora prendere delle decisioni? Furlani non si sbilancia, evitando di confermare Pioli come invece aveva fatto Scaroni poco tempo fa: “Ci focalizziamo sul presente, abbiamo una partita importante stasera e vogliamo chiudere bene la stagione. Il presente è il futuro, focalizziamoci su oggi e quindi sui nostri ragazzi“.

L’AD rossonero ha anche parlato del tipo di calciomercato che farà il club in estate: “L’anno scorso abbiamo dovuto fare tanti cambiamenti, quest’estate sarà sicuramente diversa e se ci saranno da fare degli innesti non saremo timidi“.

Il manager milanista è stato interpellato anche su rimpianti per non aver vinto lo Scudetto: “Ogni anno dobbiamo fare una squadra competitiva per cercare di vincere. Non ci riesci sempre, ci riproveremo l’anno prossimo”

Zirkzee può essere un giocatore da San Siro? Furlani replica così: “Lo avete visto giocare a San Siro, ditemi voi…“.