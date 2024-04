C’è una concorrente in meno: il sogno dei tifosi per il post Pioli è ancora possibile

Stefano Pioli è nuovamente finito sotto la lente di ingrandimento dopo la sconfitta di ieri: possibile addio a fine stagione, scelto il sostituto

La sconfitta di ieri contro la Roma ha minato la possibilità per il Milan di volare in semifinale di Europa League. Nulla è irrimediabile, sia chiaro, ma di certo appare decisamente compromessa la qualificazione. Giovedì prossimo servirà l’impresa all’Olimpico o, comunque, una prestazione superlativa per avere ragione di una squadra ben organizzata, almeno quanto visto ieri.

La serata opaca di Pulisic e Leao ha influito negativamente sulla partita, con i cambi di Pioli che sono sembrati tardivi, almeno a vedere la verve di Chukwueze, positivo dal suo ingresso in campo. E proprio il tecnico è finito nuovamente sotto la lente d’ingrandimento.

Cardinale, arrivato a Milano per gustarsi la partita a San Siro, non ha certo gradito quanto visto ieri sera e la prossima settimana potrebbe essere anche decisiva per il futuro del tecnico. Nonostante le indiscrezioni di una parte di stampa, la posizione di Pioli non è mai stata certa: per fare una scelta definitiva si aspetterà ancora, ma è chiaro che l’uscita dall’Europa League per mano della Roma potrebbe essere decisiva. In caso di esonero, chi prenderà il suo posto? L’opzione Conte non sembra ancora del tutto tramontata.

Conte-Milan, una concorrenza in meno

Ma chi potrebbe sedere sulla panchina del Milan in caso di addio di Pioli? Thiago Motta, allenatore molto apprezzato, sembra destinato alla Juventus, con tanto di accordo già raggiunto tra Giuntoli e l’ex centrocampista dell’Italia.

Il nome di Antonio Conte è quello che affascina di più i tifosi e non si può escludere che ci sia una possibilità. Il tecnico salentino è al momento senza panchina e vuole tornare ad allenare, possibilmente in Italia. Una decisione, questa, che di fatto taglia fuori il Bayern Monaco.

I bavaresi, peraltro, poco convinti da Conte, avrebbero già virato su altro: come afferma la Bild, nel mirino c’è infatti Julian Nagelsmann. Per il tecnico tedesco si tratterebbe di un ritorno in Baviera nonostante l’addio burrascoso. Non è però una pista praticabile: attuale CT della Germania, infatti, il club di Monaco dovrebbe trovare un accordo con la DFB.

Su Conte, invece, è nota la corte spietata del Napoli. De Laurentiis vuole a tutti i costi l’allenatore salentino ed avrebbe pronta anche una mega offerta. L’allenatore, se da un lato appare stuzzicato a vivere un’avventura in una piazza passionale come quella napoletana, dall’altro ha ancora qualche dubbio circa il progetto. Ecco perché il Milan avrebbe una chance concreta di vestire di rossonero l’allenatore pluriscudettato.