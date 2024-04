Dalla Juventus al Milan: “Sarebbe perfetto”

Un top della Juventus è stato accostato al Milan: le parole di un addetto ai lavori fanno sognare i tifosi rossoneri

La stagione si avvia verso la conclusione ed è inevitabile in questo momento cominciare a pianificare le prossime manovre di mercato. Vale per tutti i club, dai più importanti ai meno blasonati. Non fanno eccezione squadre come la Juventus e il Milan, alle prese con situazioni differenti ma altrettanto delicate. Se da una parte la squadra bianconera, sotto la guida di Giuntoli, potrebbe affrontare una vera e propria rivoluzione, dall’altra i rossoneri non sanno ancora se Pioli resterà in panchina, ma sanno con certezza che per fare un salto di qualità serviranno innesti importanti. Magari proprio dalla squadra bianconera.

Non è un segreto che la Juve debba cedere qualcuno dei propri campioni per poter finanziare il proprio mercato, evitando il semi-immobilismo della scorsa estate, vissuta più sui sogni di un Lukaku mai arrivato che su solide realtà. Oltre ai giovani Soulé e Yildiz, già entrati nel mirino di alcuni importanti club europei, la società potrebbe essere costretta anche a lasciar partire qualcuno dei propri big.

Di Vlahovic si è parlato molto la scorsa estate, e la permanenza del serbo è tutto meno che scontata. Nelle scorse settimane al Milan è stato accostato anche Rabiot, in scadenza di contratto e ancora in dubbio sul suo futuro. Ma c’è un altro big della squadra bianconera che potrebbe far comodo al Diavolo. Un nome molto importante e in grado probabilmente di far fare un vero salto di qualità ai rossoneri non solo in Italia, ma anche in Champions.

Milan, suggestione bianconera

Il mercato estivo sarà lungo, tortuoso, intrigante. Colpi di scena non ne mancheranno, questo è certo, e dovesse aprirsi uno spiraglio clamoroso, anche in Italia, il Milan dovrà farsi trovare pronto.

Tra i tanti big della Juventus che potrebbe rappresentare più di un’occasione ce n’è uno in particolare che, in linea teorica, potrebbe garantire un ulteriore salto in avanti a una rosa già di livello europeo. Anche se le controindicazioni, in caso di affondo milanista, non mancherebbero.

Il profilo ideale per il Milan, con o senza Pioli, potrebbe essere quello di Federico Chiesa. Dopo anni di difficoltà con Allegri, l’ex attaccante della Fiorentina potrebbe quest’estate lasciare il club bianconero e si starebbe guardando attorno alla ricerca di una soluzione ideale. Soluzione che, in Italia, potrebbe essere rappresentata dalle due milanesi, come affermato ai microfoni di TvPlay dall’ex Juventus Cristian Pasquato: “Con Allegri gli attaccanti sono penalizzati, ma al Milan o all’Inter Chiesa potrebbe esaltare le sue caratteristiche“.

Chiesa al Milan: affare possibile o fantamercato?

Al di là della suggestione, è chiaro però che un affare del genere sarebbe per molti aspetti improponibile. In primis per le richieste del giocatore e del suo entourage, che sta faticando a trovare un accordo con la Juve proprio per difficoltà a trovare una quadra dal punto di vista economico. Bisognerebbe poi considerare il prezzo che il club bianconero, per quanto sia in scadenza nel 2025, fa del proprio attaccante (almeno 40 milioni, se non di più).

Senza dimenticare un altro aspetto non di poco conto: dopo tanti anni con uno squilibrio tra corsia di sinistra e corsia destra, quest’anno il Milan ha trovato, a far da contraltare a Leão, un Pulisic di altissimo livello. In questo momento pensare che Chiesa possa prendere il posto di uno dei due esterni d’attacco rossoneri sarebbe decisamente fuori luogo.

Sempre che non arrivino offerte per il portoghese in grado di far saltare il banco. Perché a quel punto ogni scenario diventerebbe possibile, e il nome di dell’ex viola potrebbe rivelarsi uno dei più adatti per non minare l’entusiasmo di un ambiente che ha voglia di tornare a vincere già dalla prossima stagione.