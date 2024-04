Il centravanti alla Juve: Giuntoli vuole soffiarlo al Milan

Tentativo della Juventus per l’attaccante che piace molto al Milan e che potrebbe diventare un obiettivo comune la prossima estate.

La prossima estate vi saranno club, come il Milan, che non avranno bisogno di rivoluzionare completamente la propria rosa. Squadre che sono soddisfatte del proprio parco giocatori e che sono convinte di fare al massimo 3-4 mosse per limare qualche mancanza o migliorare alcuni reparti.

Altri club invece dovranno rigenerarsi e cambiare molto rispetto alla stagione in corso, magari anche a partire dalla guida tecnica. È il caso della Juventus, che in attesa di capire come si piazzerà a fine campionato, sembra intenzionata a non mantenere così intatta la propria rosa.

Un obiettivo comune di Milan e Juventus in estate sarà il cambiamento nel reparto d’attacco. I rossoneri cercano l’erede di Olivier Giroud, che con ogni probabilità lascerà il club per scadenza di contratto. La Juve è intenzionata a trovare un’altra prima punta, poiché appaiono difficili le permanenze di Vlahovic e Milik in vista del prossimo anno sportivo.

Proprio rossoneri e bianconeri sono alla caccia di un attaccante con caratteristiche simili, che possa fare reparto da solo e non far rimpiangere i predecessori. Le ultime indiscrezioni lanciate da Sportmediaset sembrano accostare alla Juve un attaccante che di recente è stato sondato pure dal Milan.

Il bomber da 40 milioni che piace a Milan e Juve

Milan e Juve hanno già in comune Joshua Zirkzee come possibile obiettivo per il reparto offensivo. Ma nelle ultime ore i bianconeri si sono inseriti nella corsa ad un altro centravanti, che predilige il gioco fisico e la rapidità di movimento. Parliamo di Victor Boniface, il bomber nigeriano del Bayer Leverkusen.

Da tempo gli osservatori milanisti lo seguono e lo hanno caldamente consigliato ai dirigenti rossoneri, come un’alternativa più che interessante per l’attacco che verrà. Ora anche la Juventus, in particolare il direttore Cristiano Giuntoli, si sarebbero messi sulle tracce di Boniface, rientrato da un lungo infortunio e già autore di 16 reti in stagione.

Il Bayer lascerà partire l’attaccante nigeriano, proveniente lo scorso anno dall’Union Saint-Gilloise, per non meno di 40 milioni di euro. Dunque servirà un esborso importante per assicurarsi uno dei calciatori offensivi più interessanti della Bundesliga, pronto al salto di qualità.

Il Milan dovrebbe stanziare una cifra simile per il prossimo numero 9 a disposizione di mister Pioli (o chi per lui), mentre la Juventus potrebbe reinvestirli nel caso di cessione onerosa di uno dei suoi gioielli, con Vlahovic e Chiesa tra i maggiori indiziati a partire.