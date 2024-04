Il Milan e le rimonte in Europa: il dato preoccupa, è successo sempre

Grandissima delusione tra i tifosi rossoneri per la sconfitta del Milan contro la Roma nell’andata del quarto di finale di Europa League. Una preoccupazione che aumenta tenendo conto anche di quanto avvenuto in passato

Una sconfitta deludente per il Milan nell’andata del match di Europa League contro la Roma. Uno 0-1 scaturito al termine di una prestazione poco efficace nella quale le occasioni da gol create non possono compensare le incertezze tattiche e la serata decisamente poco ispirata dei vari Leao, Pulisic, Loftus Cheek e Hernandez.

Giovedì prossimo, il Milan sarà chiamato a un’impresa all’Olimpico. I calcoli per la qualificazione sono presto fatti. Per passare, i rossoneri hanno bisogno di una vittoria con almeno due gol di scarto. Un successo, al 90′, di misura con un gol di vantaggio porterebbe la sfida ai supplementari. Oltre alla sconfitta, anche qualsiasi pareggio condannerà i rossoneri all’eliminazione.

Non è la prima volta che il Milan si trova costretto a rimontare una situazione di svantaggio subita nell’andata di un doppio confronto europeo. Nella storia recente dei rossoneri è accaduto in più di un’occasione e, di certo, non vi farà piacere sapere come è finita ovvero con il Milan sempre eliminato..

Il Milan e le rimonte europee, il dato è preoccupante

Soffermandoci solo sulle edizioni delle coppe europee del nuovo millennio, la tendenza sfavorevole alle rimonte per il Milan è cominciata con Carlo Ancelotti. Nella Coppa Uefa 2001-2002, il Milan venne eliminato in semifinale dal Borussia Dortmund dopo il 4-0 dell’andata. Mancata rimonta anche nella semifinale Champions 2005-2006 contro il Barcellona di Ronaldinho, futuro campione d’Europa.

I blaugrana si imposero a San Siro per 0-1 come il Tottenham nell’andata dell’ottavo di finale di Champions 2010-11, nella partita passata alla storia per la testata di Gattuso a Joe Jordan a fine partita. Quel Milan allenato da Allegri ha subito la seconda eliminazione di fila agli ottavi dopo quella dell’anno precedente, quando i rossoneri di Leonardo furono sconfitti dal Manchester United, vincitore a San Siro, all’andata, per 3-2 con doppietta di Rooney e gol di Scholes.

Altra eliminazione senza rimonta nella Champions 2013-14. Rossoneri ko sempre agli ottavi contro l’Atletico Madrid di Simeone che si impose, nel primo confronto a San Siro, 0-1 con gol nel finale di Diego Costa.

A quell’eliminazione seguirono tre stagioni senza coppe europee. Nel 2017-18, il Milan di Montella-Gattuso disputa l’Europa League. Agli ottavi, altra sconfitta all’andata a San Siro per 2-0 contro l’Arsenal poi vincitore anche all’Emirates. Lo scorso anno, infine, l’Inter vinse il Derby di andata della semifinale Champions, in trasferta, con un netto 0-2.

Dunque, nessuna rimonta europea per il Milan. Che sia arrivato, finalmente, il momento di infrangere questo tabù. Lo speriamo, intanto eccovi i risultati di tutte le sfide citate.

Coppa Uefa 2001-2002

Borussia Dortmund-Milan 4-0

Milan-Borussia Dortmund 3-1

Champions League 2005-2006

Milan-Barcellona 0-1

Barcellona-Milan 0-0

Champions League 2009-2010

Milan-Manchester United 2-3

Manchester United – Milan 4-0

Champions League 2010-2011

Milan-Tottenham 0-1

Tottenham-Milan 0-0

Champions League 2013-2014

Milan-Atletico Madrid 0-1

Atletico Madrid-Milan 4-1

Europa League 2017-2018

Milan-Arsenal 0-2

Arsenal-Milan 3-1

Champions League 2022-2023

Milan-Inter 0-2

Inter-Milan 1-0