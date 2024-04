“Il Milan mi voleva”, la clamorosa rivelazione dell’ex Tottenham

L’ex calciatore ha fatto una clamorosa rivelazione ai microfoni di gianlucadimarzio.com. Il Milan lo ha voluto seriamente anni fa. Le sue parole.

Ricordate il lontano 2011 quando il Milan venne eliminato dalla Champions League per mano del Tottenham? Era un Diavolo diverso rispetto a quello degli anni precedenti, e che faticava ad affermarsi nella massima competizione per club. Non a caso arrivava da tre stagioni consecutive in cui veniva eliminato sempre agli ottavi di finale. Per il Tottenham, invece, quel passaggio ai quarti fu un successo enorme, dato che prima di allora mai c’era riuscito.

In quella formazione, degli inglesi, militava un certo Sandro Raniere. Lo ricordate? Centrocampista brasiliano classe 1989, che dopo gli anni gloriosi agli Spurs ha anche vestito le maglie di Benevento, Genoa e Udinese. Ma appunto, il miglior periodo della sua carriera, il più luminoso, lo ha vissuto a Londra tra il 2010 e il 2014. E proprio contro il Milan, in quella stagione 2010/2011, fece il suo esordio in Champions League.

Sandro Raniere si è ritirato dal calcio giocato soltanto a settembre scorso, dopo una lunga serie di infortuni che lo hanno sfinito e condotto a prendere la scelta di appendere gli scarpini al chiodo. Dopo anni, però, è tornato a parlare di quel Milan-Tottenham, vinto per 1-0 dagli Spurs e che ha sancito il passaggio ai quarti degli inglesi. Al ritorno terminò infatti 0-0 a Londra. L’ex centrocampista ha inoltre fatto una clamorosa rivelazione di mercato.

Sandro: “Era il mio miglior momento ma ho detto no”

Sandro Raniere è stato intervistato ai microfoni di gianlucadimarzio.com, ed è stato interrogato sulle sensazioni provate nell’eliminare il Milan di Sandro Nesta, Zlatan Ibrahimovic e Kevin Prince-Boateng negli ottavi di Champions League dell’edizione 2010/2011. Un impresa straordinaria, la ricorda ancora bene oggi Sandro: “Fu una gara pazzesca. Poi fu una serata speciale per me perché si trattava del mio debutto assoluto in Champions League. Ricordo che il nostro portiere Gomes quella sera fu incredibile, monumentale. Quando avevi bisogno di lui rispondeva sempre presente”.

I’m delighted to have joined @QPRFC. I’ve posted a short message on Facebook https://t.co/NAtZng9qve pic.twitter.com/b2OXauSOct — Sandro Raniere (@sandroraniere) September 1, 2014



In seguito, è stato chiesto al brasiliano se sarebbe potuto andare proprio al Milan negli anni successivi, lui ha così risposto: “Il Milan mi voleva, così come il Napoli e il Manchester City. Nel mio migliore momento dissi no a tanti club per amore nei confronti del Tottenham”.

Insomma, a distanza di anni crea certamente clamore e curiosità la rivelazione di Sandro Raniere. Da sottolineare che dopo l’esperienza al Tottenham, la carriera del brasiliano ha perso enormemente di prestigio. Per il Milan, dunque, è stato forse un ben non investire su di lui.