Leao, il Milan trema: arriva la super offerta dal top club

Rafa Leao può partire in estate: pronta la super offerta di un top club europeo, la strategia è già stata decisa

Sono 12 i gol ed altrettanti gli assist in stagione per Rafa Leao, il calciatore più rappresentativo e talentuoso del Milan. Dopo un periodo di appannamento, proprio in vista del rush finale, l’esterno lusitano è tornato a brillare di luce propria e sta conducendo per mano il Milan verso gli obiettivi stagionali.

Contro la Roma stasera il numero 10 dovrà essere ancora una volta l’uomo in grado di sparigliare le carte, quella sorta di onda imprevedibile in grado di abbattersi sulla formazione allenata da De Rossi e spingere i rossoneri verso la qualificazione alla semifinale.

Ultime sette gare di campionato, due di Europa League – sperando che ve ne possano essere altre tre – poi calerà il sipario sulla stagione e si tireranno le somme. E naturalmente prenderà vita il calciomercato, con il Milan che dovrà difendersi con le unghie e con i denti dagli assalti dei top club nei confronti delle loro stelle.

Milan, lo United fa sul serio per Leao: pronta super offerta

E tra queste c’è sicuramente proprio Rafa Leao. L’esterno è il calciatore che guardagna di più in rosa: contratto fino al 2028 rinnovato lo scorso mese di giugno, con un fisso di 5 milioni di euro netti e bonus che possono permettere al calciatore di guadagnare almeno 7 milioni nel corso dell’annata.

Cifre importanti per il Milan e per la Serie A, ma di certo ampiamente inferiori a quanto possano mettere sul piatto i ricchissimi club inglesi, ma anche PSG o Bayern Monaco. E proprio Oltremanica arrivano le principali insidie per il club rossonero: stando a quanto afferma Fichajes.net, oltre all’Arsenal anche il Manchester United si sarebbe interessato all’esterno.

I Red Devils hanno Rashford che gioca nella porzione di campo occupata dal lusitano ma l’obiettivo è accentrare proprio l’attaccante inglse liberando la corsia mancina da occupare proprio da Leao. Ecco perché sarebbero pronti ben 145 milioni di euro per convincere il Milan a cedere la sua stella.

Ed ovviamente pronto un contratto faraonico anche per Leao. L’esterno, è bene ricordarlo, è vincolato ai rossoneri e nel suo contratto è presente una clausola rescissoria da ben 175 milioni di euro. Ed un Europeo da protagonista potrebbe attirare come api al miele ulteriori club interessati e magari pronti anche a scatenare un’asta attorno al suo nome.