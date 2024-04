L’Europa League regala un sorriso: più di 20 milioni per il Milan

Il Milan è pronto ad incassare una cifra vicina ai 26 milioni di euro. Ieri è arrivata un’ulteriore conferma. Le scelte non lasciano più dubbi

E’ stata una serata di Europa League ricca di emozioni quella che si è vissuta ieri. E’ vero, per i tifosi del Milan non è andata per nulla bene, con il ko interno contro la Roma. Un approccio sbagliato alla gara non ha certo aiutato e i giallorossi, che l’hanno vinta sul piano tattico, hanno potuto così portare a casa la vittoria. Non è stata poi la partita migliore per i giocatori più forti e gli errori arbitrali hanno fatto il resto.

Una serata, dunque, davvero da dimenticare per il Milan, ma la qualificazione è ancora aperta. Chi, invece, ha blindato il passaggio in semifinale, con una prestazione magnifica, ottenendo un risultato netto è l’Atalanta. Alla squadra bergamasca tutto è andato per il verso giusto e uno Scamacca, autore di una doppietta, particolarmente ispirato ha permesso ai nerazzurri di espugnare Anfield.

Come detto, tutti è andato per il verso giusto e anche Charles De Ketelaere è salito in cattedra. Il talento belga, che sta attraversando un periodo non proprio brillante, si è messo in mostra sfornando l’assist il per il secondo gol dell’attaccante italiano.

De Ketelaere così si è meritato un 7.5 nelle pagelle di Tuttosport: “Partenza diesel, poi prende coraggio e fiducia. Confeziona l’assist per il bis di Scamacca”, scrive il quotidiano nazionale, che esalta dunque la prestazione del giocatore di proprietà del Milan. La prova di De Ketelaere è certamente un’ottima notizia per il mondo rossoneri. Negli ultimi giorni si è, infatti, parlato tanto del suo futuro.

Arriva il riscatto

Il riscatto da parte dell’Atalanta non è stato messo in discussione, ma si è scritto di una volontà dei bergamaschi di cercare uno sconto.

Ieri però il segnale di Gian Piero Gasperini, che ha sempre dimostrato di credere nel talento del belga, è stato chiaro: puntare su De Ketelaere dal primo minuto in una delle partite più importanti della storia dell’Atalanta non lascia alcun dubbio. Difficile, davvero, oggi, immaginare un futuro lontano da Bergamo per l’ex Club Brugge, che nelle prossime settimane, dunque, dovrebbe dire addio al Milan definitivamente. L’Atalanta dovrà sborsare una cifra vicina ai 26 milioni di euro. Da ieri sera ci sono sempre meno dubbi che ciò possa accadere davvero.