Leao fischiato in Milan-Roma: cosa è successo, la ricostruzione

I tifosi della curva rossonera hanno preso una decisione e l’hanno manifestata chiaramente durante il match contro la Roma.

Una serata storta per il Milan, che dopo 7 vittorie consecutive si ferma in una delle serate più sentite dell’anno. La Roma si è aggiudicata il primo round dei quarti di finale di Europa League.

Il gol di Mancini ha spezzato l’equilibrio. Molto buona la prova dei giallorossi nella gara d’andata, ma il Milan meritava certamente qualcosa di più visto il forcing convincente nel finale e la traversa di Giroud che grida ancora vendetta. Ma a far discutere in casa rossonera è altro: la prestazione di Rafael Leao. Sicuramente tra i peggiori in campo, con annessa sostituzione da parte di Stefano Pioli nel momento caldo del match. Il tecnico del Milan ha deciso di toglierlo dal campo, senza sperare che innescasse il suo estro.

Leao insufficiente e sostituito, ma la curva prende le sue parti

Al 78′ minuto Leao è stato richiamato in panchina per lasciare spazio ad Okafor. Un cambio che farà discutere, non tanto per motivi tecnico-tattici, bensì per la reazione dello stadio. Come detto una parte di tifosi ha fischiato Leao per la prova incolore, ma la Curva Sud ha deciso di schierarsi.

Per difendere il portoghese dai fischi di buona parte dello stadio, la Curva Sud ha intonato un coro in suo onore, come ha fatto già spesso in passato. Per Rafa, che sta vivendo un ottimo periodo di forma, è arrivata una brusca frenata forse nella partita più importante della stagione. L’ex Sporting è mancato all’appello anche grazie al lavoro di Daniele De Rossi, che con alcune mosse tattiche ha bloccato tutta la fascia sinistra, che è il fulcro del gioco milanista. Leao ha l’opportunità di rifarsi fra una settimana all’Olimpico, così da far ricredere nuovamente tutte le persone che stasera lo hanno fischiato al momento della sostituzione.