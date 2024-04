Milan-Roma, mani in area: manca un rigore ai rossoneri (VIDEO)

Milan-Roma, i giallorossi vincono la gara di andata a San Siro: manca però un rigore ai rossoneri. Il video mostra la clamorosa infrazione

Il primo atto dei quarti di finale di Europa League si è concluso con la vittoria della Roma a San Siro. Un successo pesante ed importante per i giallorossi, firmato da Mancini, ancora una volta decisivo dopo quanto accaduto nel Derby nell’ultimo turno di campionato in Serie A.

Una sconfitta di misura per i rossoneri che, però, lascia ancora aperto ogni spiraglio di qualificazione. Basterà, infatti, vincere con due reti di scarto all’Olimpico nella gara di ritorno in programma giovedì prossimo per volare in semifinale. In caso di 1-0 o vittoria con un gol, invece, saranno tempi supplementari ed eventuali rigori.

Un’impresa ampiamente alla portata del Milan che non ha certo mostrato la miglior versione di sé nella notte di San Siro, davanti ad un impianto completamente esaurito che ha spinto i rossoneri dal primo all’ultimo minuto.

Rossoneri anche sfortunati nel finale, con la traversa clamorosa di Giroud che ancora grida vendetta su assist magnifico di Chukwueze, entrato nella ripresa insieme ad Okafor in luogo di Pulisic e Leao, non certo nella loro serata migliore.

Milan, il tocco di mano di Abraham lascia molti dubbi

Il Milan, peraltro, può anche recriminare per quanto accaduto al 91′. In pieno recupero, con il Milan in pressione nell’area di rigore giallorossa e la formazione di De Rossi ancorata a difesa della sua porta, sospetto tocco di mano di Abraham.

L’attaccante inglese è entrato in campo all’80’ al posto di Dybala ed ha così collezionato i primi minuti stagionali dopo il grave infortunio patito nel finale della scorsa stagione che gli ha fatto saltare la prima parte di torneo. Ebbene, il bomber ex Chelsea cerca di intervenire di testa per sventare una potenziale minaccia ma finisce per colpire il pallone con il braccio sinistro.

Gabbia, appostato alle sue spalle, è il primo a protestare nei confronti dell’arbitro Turpin. Il check del Var non ha ravvisato alcuna infrazione con il fischietto di gara che ha lasciato correre non sanzionando il tocco. Più di qualche dubbio, però, resta eccome su un episodio che poteva cambiare la gara, soprattutto quella di ritorno.

Milan peraltro già ampiamente penalizzato in occasione del gol della Roma nato dagli sviluppi di un calcio d’angolo: corner concesso dopo errata valutazione del guardalinee che non ha ravvisato un fuorigioco netto di Lukaku nell’azione da cui poi è scaturito il calcio da fermo.