Milan, svolta per lo stadio: il progetto di San Donato va avanti

Il Milan riceve ottime notizie dal comune di San Donato Milanese per quanto riguarda il progetto del futuro stadio di proprietà.

Uno dei progetti centrali della proprietà RedBird Capital in favore del Milan è senza dubbio la realizzazione dello stadio. Gerry Cardinale e soci hanno da subito incentrato i loro sforzi sulla progettazione di un impianto nuovo, moderno ed in linea con gli standard internazionali.

Dopo i dibattiti non troppo fruttuosi per la realizzazione di un nuovo San Siro, nella stessa area dove sorge l’attuale Giuseppe Meazza, il Milan ha individuato nell’area di San Donato Milanese lo spazio ideale dove erigere lo stadio di proprietà. Un progetto che sta prendendo forma e che ha già ottenuto il primo concept dallo studio architettonico Manica.

Non mancano però gli ostacoli e gli intoppi al progetto. Nonostante il sindaco Francesco Squeri si sia immediatamente speso per la realizzazione dell’impianto nel proprio comune, c’è chi è contrario e vede questo progetto come una rovina per l’ecosistema di San Donato e per il benessere dei cittadini e residenti.

Mozione anti-stadio bocciata al comune di San Donato

Questa mattina è arrivata però una notizia rassicurante per il Milan e per RedBird. Le contestazioni di parte della cittadinanza di San Donato e dell’opposizione politica di centro-sinistra sono state bocciate nell’ultimo consiglio comunale.

Ieri sera è andato in scena un incontro straordinario per votare la mozione contraria al progetto stadio del Milan, esposta in particolare dal consigliere Gianfranco Ginelli. Tale urgenza non ha però avuto i frutti sperati da coloro che l’hanno presentata, visto che il voto del consiglio è stato chiaro e conciso.

Dei 23 voti espressi, solo due sono risultati favorevoli, con sette astenuti e 14 contrari. Ciò significa che la maggioranza del comune di San Donato è effettivamente favorevole alla costruzione dello stadio nell’area San Francesco, una zona strategica poiché contenuta tra lo svincolo dell’autostrada A1 e la ferrovia di Milano Sud.

Il progetto stadio a San Donato Milanese prosegue, stavolta con meno intoppi del previsto. Ma andranno risolte alcune criticità che sono sotto gli occhi di tutti. In primis sulla viabilità e dunque sulla costruzione di nuovi percorsi stradali ed il rafforzamento dei mezzi pubblici. Ma anche la situazione parcheggi, tenendo presente che l’impianto ospiterebbe almeno 60-70 mila persone per le partite del Milan, mentre il comune di San Donato ospita soltanto 35 mila anime.