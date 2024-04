Moncada stravede per lui: al Milan per 20 milioni

Il piano del Milan e della dirigenza rossonera per arrivare al sì del club per questo talento su cui i rossoneri hanno posto l’attenzione.

Uno dei punti di forza del Milan, anche prima dell’avvio del progetto RedBird Capital, è legato all’area scouting. Ovvero alla gestione degli osservatori che girano quotidianamente per tutto il mondo, con l’obiettivo di visionare e scovare giovani talenti internazionali ideali per il Milan che verrà.

Il compito di gestire tutta questa area sportiva è stato assegnato da anni a Geoffrey Moncada, il talent scout monegasco che ha stregato tutti a Milanello, grazie alla sua grande competenza. Risultati eccellenti quelli portati dal giovane dirigente, che con l’approdo di Gerry Cardinale al timone della società ha anche guadagnato maggiori compiti e responsabilità.

Moncada è già al lavoro per l’estate 2024 e per portare altri calciatori di prospettiva in maglia rossonera, così da proseguire il progetto legato a talenti da valorizzare a che possano fruttare plusvalenze future. Gli occhi del talent scout sono fissi negli ultimi tempi su un gioiello sudamericano, che sarebbe già finito nel mirino del Milan.

Il Milan vuole aggirare la clausola rescissoria

Il talento in questione è il classe 2005 Aaron Anselmino. Ovvero il difensore di prospettiva in forza al Boca Juniors, uno dei club argentini più prestigiosi e storici. Centrale dotato di ottima fisicità e di buonissimi piedi per impostare, un calciatore che senza dubbio farà parlare di sé a breve.

Moncada ed i suoi collaboratori hanno portato a Milano dei report assolutamente positivi su Anselmino, considerato tra gli stopper di maggior prestigio in Argentina. Per questo motivo l’idea del club rossonero è quella di affondare il colpo il prima possibile, anticipando la pericolosa concorrenza della Premier League.

Anselmino ha una clausola rescissoria, come rivelato da Cm.com, fissata a 20 milioni di euro. Una cifra non esagerata, ma forse anche troppo alta per un difensore così giovane che ancora deve sbarcare nel grande calcio europeo. Il piano del Milan è di lavorare ai fianchi, sia dell’agente che del Boca, cercando di scucire uno sconto per il cartellino del difensore nativo della Pampa.

La speranza è che il giovane calciatore scelga il Milan e si arrivi a dama al più presto, ma anche che tale colpo risulti più pronto ed azzeccato rispetto all’arrivo del connazionale Marco Pellegrino. Il longilineo stopper argentino, sbarcato in Italia dal Platense l’estate scorsa, non ha avuto un impatto molto brillante con la Serie A, neanche nel suo attuale periodo in prestito alla Salernitana.