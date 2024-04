Pioli, la frecciata dopo Milan-Roma: “Con lui non siamo fortunati…”

Pioli al termine del match di Europa League ha parlato in conferenza stampa: c’è un tema molto caldo che è stato dibattuto anche dai tifosi sui social.

Milan un po’ deludente nella sfida contro la Roma disputata a San Siro. Prestazione al di sotto delle aspettative e sconfitta per 1-0 che mette la squadra di Daniele De Rossi in una situazione di vantaggio in vista del ritorno.

L’allenatore giallorosso ha studiato bene la partita sul piano tattico, anche se comunque i ragazzi di Stefano Pioli possono avere dei rimpianti per alcune situazioni non sfruttate a dovere. Si poteva e si doveva fare molto meglio. Lo stesso tecnico emiliano non è stato perfetto, a non convincere anche la gestione dei cambi, alcuni decisamente tardivi. Per il rematch allo stadio Olimpico servirà un’impresa.

Pioli non convinto dall’arbitro Turpin

Il Milan si è lamentato anche per alcuni episodi nei quali avrebbe voluto una diversa decisione da parte dell’arbitro Turpin, del guardalinee o della sala VAR. Ad esempio, nell’azione dalla quale poi si arriva al gol di Mancini c’è un sospetto fuorigioco di Romelu Lukaku. Durante e dopo la partita non sono state diffuse immagini ufficiali che facessero chiarezza definitiva sulla posizione dell’ex Inter. Poi nel finale di match c’è stato un tocco di mano di Tammy Abraham che solitamente viene sanzionato con un calcio di rigore e che invece è rimasto impunito a San Siro.

Pioli nel post-partita non ha voluto alimentare particolari polemiche, anche se ha espresso qualche dubbio sulle decisioni prese. Tra l’altro, con Turpin il Milan non ha mai vinto e il mister ha fatto una battuta in merito nella conferenza stampa: “Con questo arbitro non siamo fortunati“.

La direzione di gara del fischietto francese è stata tutt’altro che impeccabile, non solo in relazione ai due episodi principali contestati dai rossoneri. Comunque, ormai non si può fare nulla, bisogna solo reagire e fare meglio al ritorno. Prima, però, ci sarà la trasferta di campionato contro il Sassuolo.