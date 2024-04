Zirkzee ha deciso: adesso tocca al Milan

Le ultime scelte Joshua Zirkzee riaprono le questioni legate al suo futuro ed alle trame di calciomercato.

Il Bologna è senza dubbio la squadra rivelazione del campionato in corso di Serie A. Un quarto posto meritato quello che occupa la formazione di Thiago Motta, che fa impressione sia per il gioco sempre brillante che mette in mostra, sia per i giocatori giovani che si stanno esaltando al Dall’Ara.

Il gioiello più prezioso e chiacchierato del Bologna è però Joshua Zirkzee. Il numero 9 della squadra felsinea sta facendo parlare più di tutti, perché incarna il prototipo del centravanti moderno e ideale. Tecnicamente valido, dinamico, abile a giocare spalle alla porta ed a fare reparto da solo, pur non avendo numeri da bomber.

Il nome di Zirkzee è finito sul taccuino di numerosi top club europei, anche se la situazione contrattuale dell’olandese è molto particolare. Il suo cartellino è di proprietà Bologna, ma il Bayern Monaco (sua ex squadra) detiene ancora il cosiddetto diritto di ‘recompra’ esclusivo, ovvero può riacquistarlo in qualsiasi momento pagando una clausola già decretata.

Zirkzee boccia il ritorno al Bayern Monaco

Al Bayern basterebbe spendere 40 milioni di euro, cifra piuttosto semplice da investire per un club così solido, per riportare Zirkzee in Bundesliga. Una seria minaccia sia per il Bologna che per tutti i club italiani ed esteri che hanno messo nel mirino il classe 2001, Milan compreso.

Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, Zirkzee avrebbe messo di recente le cose in chiaro. Nei suoi piani futuri è da escludere un ritorno in Germania, visto che l’ex Bayern dichiara conclusa la sua esperienza a Monaco di Baviera, mentre è più intrigato dal continuare l’avventura in Italia.

Probabile dunque che il 9 del Bologna rifiuti un’eventuale chiamata-bis del Bayern, dando priorità a due opzioni: giocare ancora in Serie A o valutare una chiamata dalla Premier League, altro torneo che lo affascina indubbiamente. Questa scelta apre nuovi spiragli per il Milan e per la Juventus, i due club italiani maggiormente interessati al cartellino di Zirkzee per farne il loro prossimo attaccante di spicco.

Sul calciatore olandese, cresciuto tra ADO den Haag e Feyenoord, va registrata anche la presenza costante degli osservatori dell’Arsenal, club inglese che punterebbe su Zirkzee in caso di addio di Gabriel Jesus. Insomma, le trame di mercato sul gioiello rossoblu si infittiscono ancora di più.