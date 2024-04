“Attenzione al Milan”: la pista per l’allenatore può riaprirsi se…

Clamorosa riapertura di questa pista per la panchina del Milan, dopo che nelle ultime settimane sembrava ormai sfumata del tutto.

Il Milan deve focalizzare i propri sforzi ed il proprio impegno in queste sfide settimanali. Domani c’è la trasferta contro il Sassuolo, che sulla carta appare il match meno probante e determinante del momento. Poi però nel giro di pochi giorni i rossoneri saranno attesi da due banchi di prova fondamentali.

Prima il ritorno dei quarti di Europa League in casa della Roma, dove urge una rimonta difficile per passare il turno e regalarsi le semifinali. Poi il derby tanto sentito ed atteso contro l’Inter di domenica, che rischia di regalare ai rivali nerazzurri il 20° Scudetto.

Da questi risultati passa molto del futuro di Stefano Pioli, l’allenatore milanista che è sempre considerato in bilico. Nonostante abbia un altro anno di contratto già stabilito, il tecnico emiliano è sotto osservazione da parte del club. Ed intanto continuano a circolare le voci sui possibili sostituti sulla panchina del Milan dalla prossima stagione.

Milan, torna di moda questo nome per la panchina

Oggi il Corsport ha rilanciato la candidatura di Julen Lopetegui per la panchina rossonera, ma non è il solo profilo che il Milan segue nel caso di addio a mister Pioli. Possibile il ritorno di fiamma per un vecchio obiettivo, che nelle ultime settimane sembrava ormai essersi allonanato del tutto.

Il giornalista Mirko Calemme ha spiegato come il Milan possa essere ancora in corsa per Antonio Conte, un nome altisonante che non dispiacerebbe a gran parte della tifoseria rossonera, in particolare a coloro che puntano a vincere nell’immediato. “Conte continua a riflettere dopo i contatti col Napoli, ma attenzione a cosa accadrà al Milan tra Europa League e derby. Dovesse finire con eliminazione e scudetto nerazzurro nella stracittadina, l’addio di Pioli sarebbe inevitabile, con il salentino tra i candidati a sostituirlo”.

Dunque occhio al ritorno di fiamma del Milan, che potrebbe approfittare della situazione e scegliere Conte per il prossimo anno, soprattutto se Pioli dovesse fallire nei prossimi dieci giorni i vari appuntamenti a cui è chiamato a rispondere. Come detto il Napoli è la prima rivale dei rossoneri per l’ex CT della Nazionale, che però ha fatto intendere in passato di preferire il progetto milanista a quello dell’esuberante De Laurentiis.