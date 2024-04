Da Roma al Milan: il centrocampista annuncia l’addio ufficialmente

Il giocatore ha annunciato ufficialmente la decisione di cambiare maglia a fine stagione. Così può essere un’idea per il Milan

E’ già vigilia di campionato per il Milan, con la sfida di campionato a Reggio Emilia, contro il Sassuolo. In casa rossonera, però, le attenzioni continuano ad essere rivolte alla sfida contro la Roma. Il Diavolo è chiamato a ribaltare l’uno a zero dell’andata per dare un senso ad una stagione che rischia di essere sempre più ricca di delusioni.

Nel frattempo la trentaduesima giornata di Serie A si è aperta con la vittoria della Lazio contro la Salernitana. Un netto 4 a 1, arrivato all’Olimpico, tra le polemiche. La tifoseria biancoceleste ha, infatti, contestato la squadra e il presidente Lotito.

Il mondo laziale ha poi dovuto fare i conti con una vera e propria doccia gelata, arrivata con le parole di Luis Alberto: “So che questa è l’ultima mia stagione qui, io non ne farò più parte. Non voglio prendere più un euro dalla Lazio, ho già chiesto la rescissione del contratto – afferma in maniera forte e chiara lo spagnolo ai microfoni di DAZN -. I prossimi quattro anni li lascio ad altri. Giusto così, farmi da parte da questo club mi ha dato tanto. È arrivato il momento di farmi da parte e lasciare i miei stipendi ad altri“.

Poi è arrivata un’ulteriore spiegazione sui social: “Sono grato per le manifestazioni di affetto, il mio rapporto con i tifosi della Lazio è ottimo ed è solo un orgoglio. Ringrazio per tutto quello che hanno fatto in questi miei anni nel club, specialmente ai ragazzi della Curva Nord e della Tribuna Tevere che mi hanno sempre sostenuto. Vi avrò sempre nel cuore. Continuerò a lavorare duramente e a dare il massimo in campo fino all’ultimo minuto dell’ultima partita, come ho sempre fatto”. Dichiarazioni ulteriori che non lasciano più dubbi.

Futuro da scrivere

L’addio di Luis Alberto alla Lazio è di fatto ufficiale. Difficile pensare che possa esserci davvero una rescissione di contratto tra le parti. Ma il futuro dello spagnolo dovrebbe essere davvero lontano da Roma. Così è facile pensare che l’avventura del fantasista, che lo scorso 28 settembre ha compiuto 31 anni, possa continuare altrove.

La Liga è la destinazione più probabile, con il Siviglia pronto a riabbracciarlo. Non si può escludere nemmeno la pista araba, ma attenzione ad un ritorno di fiamma da parte del Milan. La qualità di Luis Alberto sulla trequarti potrebbe far certamente comodo.