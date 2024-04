Il Milan incontra l’allenatore: è lui il primo nome per il post-Pioli

Arriva la clamorosa rivelazione sul futuro della panchina del Milan. Il club avrebbe già incontrato il papabile tecnico della prossima stagione.

Da mesi ormai si parla di un destino sempre in bilico per Stefano Pioli. L’allenatore che ha portato il Milan a vincere il suo 19° Scudetto ormai quasi due anni fa non ha per nulla la certezza di poter restare sulla panchina rossonera, nonostante un contratto in essere fino al giugno 2025.

I malumori sulla recente gestione Pioli sono molteplici, in particolare quelli espressi tempo addietro dal patron Gerry Cardinale, che ha fatto capire come sia poco soddisfatto dei risultati in campionato e dei tanti infortuni muscolari subiti dai propri calciatori. Inoltre, la sconfitta di giovedì in Europa League con la Roma, ha rimesso nuovamente in discussione il mister.

Pioli ha l’occasione di zittire i critici e meritarsi la conferma sul campo, cercando in primis l’impresa contro i rivali giallorossi nella gara di ritorno. Ma nel frattempo giungono rivelazioni piuttosto chiare: il Milan avrebbe incontrato un altro allenatore per valutare il cambio di panchina, richiesto anche da moltissimi tifosi che sostengono l’hashtag #Pioliout.

Pioli in bilico, il Milan punterà sullo spagnolo

Come rivelato oggi dal Corriere dello Sport, il Milan avrebbe già incontrato e dialogato un paio di volte con il profilo preferito per il dopo-Pioli. Ovvero lo spagnolo Julen Lopetegui, allenatore attualmente svincolato che è stato individuato dalla società come un nome ideale su cui ripartire e basare un nuovo progetto tecnico.

Non che servisse conoscere le qualità e l’esperienza del 58enne spagnolo, ma gli emissari del Milan vogliono capire fino in fondo quanto sia azzeccata l’eventuale scelta di affidare a Lopetegui la panchina dal prossimo anno. Tolta l’Europa League vinta nel 2020 con il Siviglia, lo score negli ultimi 5-6 anni di questo tecnico non è proprio strabiliante.

Ma in casa Milan stimano Lopetegui per la capacità di costruire gioco offensivo e moderno, ma anche per lanciare molto spesso i giovani talenti senza richiedere eccessivi e dispendiosi sforzi sul mercato per calciatori già pronti e fatti. Insomma, un profilo che convince sempre di più, visto che gli altri nomi accostati al Milan (su tutti Conte e Thiago Motta) sembrano sempre più lontani.

Se Pioli dovesse essere messo alla porta per via dei risultati non soddisfacenti e per scelta del patron Cardinale, Lopetegui diventerebbe la prima opzione per il Milan del prossimo anno. Ma mancano ancora un paio di mesi prima di prendere le decisioni definitive.